Itália supera China e tem maior número de mortos, no Brasil já são mais de 600 casos; destaques desta quinta(19)

Nesta quinta-feira a Itália superou o número de mortos da China e agora é o país mais devastado pelo novo coronavírus. Em Madri, na Espanha, o cenário também não é bom, a cada 16 minutos, uma morte foi confirmada por conta da Covid-19 nas últimas 24 horas.

O Distrito Federal, desde a última atualização da Secretaria, apresenta 61 casos, o Ministério da Saúde confirmou 42. O governador, Ibaneis Rocha, deve fechar os comércio e suspender as celebrações religiosas.

O México apresentou sua primeira morte por conta do vírus.

Os destaques do dia no Jornal de Brasília:

Coronavírus no DF

A Secretaria de Saúde informou que o número de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus subiu para 61. Pouco antes, a parcial era de 47 casos. Na quarta (18), eram 33. O Ministério da Saúde confirma 42 casos. É importante lembrar que os números da Secretaria ficam disponíveis mais rápido, dessa forma, são mais atualizados.

Uma matéria especial do Jornal de Brasília ouviu os moradores de rua, que desamparados e sem informação, sofrem com medo do novo coronavírus.

O boletim médico da primeira paciente com coronavírus do Distrito Federal, indica que ela permanece internada, em isolamento e estado grave, na UTI do Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, pediu decreto que manda fechar todo o comércio do DF, com exceção de supermercados, farmácias e padarias. Além dos comércios, igrejas da capital também deverão fechar, com suspensão de cultos e missas.

Os presidiários do Complexo da Papuda estão impedidos de receber visitas até o dia 27 de março. A determinação foi comunicada pela Secretaria de Segurança Pública do DF.

A Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil enviou para os celulares da população uma mensagem que destaca a importância de se manter informado sobre o novo coronavírus.

Coronavírus no Brasil

Em 24 horas, o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil subiu de 428 para 621, segundo o Ministério da Saúde.

Uma portaria assinada pelos ministros da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, da Casa Civil, Braga Netto, e da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, suspende a entrada por terra ao Brasil de estrangeiros vindos da Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, Peru e Suriname por 15 dias.

O pico dos casos na epidemia de coronavírus no Brasil deve ocorrer no início de abril. A previsão foi feita na noite dessa quarta-feira (18/03) pelo presidente do Hospital Albert Einstein, o médico-cirurgião Sidney Klajner.

Os governos estaduais calculam uma perda mensal de R$ 14 bilhões em receitas devido à desaceleração da economia com o avanço do novo coronavírus no País e pedem à União uma ajuda nesse montante. A solicitação da liberação emergencial para viabilizar a “travessia da crise” foi feita em ofício assinado por todos os secretários estaduais de Fazenda ao ministro da Economia, Paulo Guedes.

O líder do Podemos na Câmara, o deputado federal Léo Moraes (RO), pediu à presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, o adiamento das eleições municipais de 2020, em razão da pandemia causada pelo coronavírus no país.

O pastor e líder da igreja pentecostal Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Silas Malafaia, afirmou, em vídeo publicado em seu canal no YouTube, que não vai diminuir o número de cultos nem fechar igrejas por causa da pandemia do coronavírus.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou ontem o registro dos primeiros oito kits específicos para diagnóstico do novo coronavírus, que prometem apresentar o resultado das análises em cerca de dez minutos.

O Estado do Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública em virtude do alastramento do novo coronavírus, causador da covid-19.

Após alguns dias de negociação com o governo peruano, as companhias aéreas Latam e Gol conseguiram marcar os primeiros voos para buscar parte dos cerca de 4 mil brasileiros que estão presos no Peru.

O governo federal anunciou que 203 brasileiros retidos no Marrocos serão repatriados em um voo fretado. Segundo o Ministério do Turismo, a Record TV vai custear a aeronave fretada junto à Latam porque tinha que remover uma equipe de 73 funcionários, que participavam da gravação de uma telenovela no país.

A rede de cinemas Cinemark, que opera 634 salas em 86 complexos, respondendo por quase 30% do mercado de cinema do Brasil, anunciou que está suspendendo operações por tempo indeterminado em decorrência da expansão de pandemia de coronavírus no País.

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) decidiu por votação, após reunião por videoconferência com os 10 clubes participantes, que a Superliga Feminina está encerrada por conta da pandemia do novo coronavírus, denominado Covid-19.

O Itamaraty informou que obteve, junto às autoridades da Ilha de Guadalupe – um departamento francês no Caribe –a autorização para desembarque de 139 turistas brasileiros que estavam a bordo do navio de cruzeiro “Costa Favolosa”.

Numa ofensiva para mitigar o impacto da pandemia do novo coronavírus na economia brasileira, a Caixa Econômica Federal anunciou um pacote de medidas de redução das taxas de juros, pausa de pagamentos dos empréstimos e linhas de crédito facilitadas para empresas do comércio e serviços.

O Ministério da Economia informou que a situação de Estados e municípios é “uma das prioridades” da pasta na adoção de medidas para combater os impactos econômicos do avanço do novo coronavírus no País.

Em mais uma medida de prevenção à disseminação do novo coronavírus, a Ford informou que vai suspender a produção das fábricas que mantém na América do Sul, três no Brasil e uma na Argentina.

Coronavírus no Mundo

O novo coronavírus causou pelo menos 9.827 mortes em todo o mundo desde o seu surgimento, em dezembro.

Um homem de 41 anos morreu na quarta-feira, 18, na Cidade do México com sintomas do novo coronavírus. Ele é a primeira vítima fatal da pandemia no país, informou a secretaria de Saúde do México.

A China anunciou que nas últimas 24 horas não registrou qualquer novo caso de COVID-19, mas verificou 34 casos de infectados que vieram do exterior.

A Espanha, o quarto país mais afetado pelo novo coronavírus, enfrentou na quarta-feira, 18, um dos piores dias desde o início da pandemia. A região de Madri registrou 88 mortes em 24 horas – ou uma pessoa a cada 16 minutos.

A Itália superou a China em número de mortes por coronavírus, com 427 novos falecimentos em 24 horas, o que levou a um total de 3.405

O presidente americano, Donald Trump, comentou que o mundo está pagando “um alto preço” por causa da lentidão inicial da China na hora de passar informações sobre o novo coronavírus.

Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Internacional, afirmou que trabalha juntamente com as demais confederações na tentativa de “poder garantir” a disputa dos Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020 na data prevista de 25 de agosto a 6 de setembro, apesar da pandemia do novo coronavírus, denominado Covid-19.

Eduardo Bolsonaro causa instabilidade política com a China

O deputado e filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, causou uma crise diplomática com a China após fazer uma declaração infeliz em seu twitter. Além de culpar a China pela pandemia, Eduardo tinha comparado o coronavírus com o desastre nuclear de Chernobyl e disse que o governo Xi Jinping escondeu a epidemia.

Diversas autoridades brasileira se manifestaram sobre o caso.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se desculpou com o país e disse que o pronunciamento de Eduardo foi de “palavras irrefletidas”.

Já o governador de São Paulo, João Dória usou palavras mais enfáticas ao declarar que Eduardo Bolsonaro “envergonha os brasileiros”. Além disso, o governador chamou a postagem de “lamentável” e “irresponsável”.

Quem também se manifestou foi o Vice-Presidente, Hamilton Mourão. O general tentou minimizar as declarações de Eduardo e disse “(A declaração) não é motivo de estresse, pois a opinião de um parlamentar não corresponde à visão do governo. Nenhum membro do governo tocou nesse assunto”.

Após a polêmica o deputado se manifestou j e disse jamais ter ofendido o povo chinês. Em nota explicou “Esclareço que compartilhei postagem que critica a atuação do governo chinês na prevenção da pandemia, principalmente no compartilhamento de informações que teriam sido úteis na prevenção em escala mundial.”

Frota protocola pedido de impeachment contra Bolsonaro

O deputado federal Alexandre Frota protocolou pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro.

“Todos nós elegemos Jair Messias Bolsonaro na esperança de acabar, de uma vez por todas, com a corrupção institucionalizada no país, com o toma lá dá cá e com a utilização de cargos públicos para beneficiar amigos e familiares”, disse o deputado.

Gol anuncia corte de 35% de jornada e salário de funcionários

A Gol Linhas Aéreas anunciou, nesta quinta-feira, 19, a redução da jornada e salários para funcionários e diretores diante da crise no setor com o coronavírus. Segundo a empresa, todos os diretores, vice-presidentes e o CEO terão uma redução salarial de 40%, válida para os meses de abril, maio e junho.

PMDF desativa dois locais de desmanche de veículos

A Polícia Militar desativou dois locais que eram utilizados para desmanche de veículos. As ocorrência foram registradas em Ceilândia e Sobradinho.

Saúde-DF nomeia 180 funcionários

A Secretaria de Saúde-DF nomeou 180 profissionais aprovados em concursos públicos, aumentando o quadro de funcionários da pasta. Entre os nomeados estão 15 médicos intensivistas adulto, que aguardavam serem chamados desde outubro de 2017.