México tem primeira morte por coronavírus

Um homem de 41 anos morreu na quarta-feira, 18, na Cidade do México com sintomas do novo coronavírus. Ele é a primeira vítima fatal da pandemia no país, informou a secretaria de Saúde do México.

“Hoje no México faleceu a primeira pessoa com covid-19. Começou a ter os sintomas em 9 de março e sofria de diabetes”, afirmou a secretaria em uma mensagem no Twitter.

De acordo com a imprensa local, o homem não tinha antecedentes de viagens a países com focos críticos de coronavírus.