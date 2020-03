Pico de coronavírus será em 2 semanas, diz presidente de hospital

O hospital, segundo ele, conta com 600 leitos que podem ser usados no atendimento, sendo 100 deles de UTI. Segundo ele, o hospital saltou de 12 casos de suspeitas, há dois dias, com quatro confirmações da covid-19, para 45 internações, 21 confirmados, hoje, com sete pacientes na UTI.

Para Klajner, a situação tende a se agravar no país com um pico de casos em duas semanas. Na opinião dele, há também um problema adicional. “A subnotificação dos casos”, afirmou. Ele calcula que para cada caso notificado, há pelo menos 15 outros contaminados que não estão sendo diagnosticados. “Até pelo fato de muitos casos serem assintomáticos, como pode ocorrer com as crianças, por exemplo”, afirmou. Em quadros normais, um diagnóstico da doença pode levar cerca de três horas e custa em torno de R$ 150. “Mas a testagem, porém, por causa do aumento súbito no volume dos casos, depende de indicação médica”, alertou Klajner.