Quase 10 mil mortos por coronavírus no mundo (balanço de 19 de março)

O novo coronavírus causou pelo menos 9.827 mortes em todo o mundo desde o seu surgimento, em dezembro, de acordo com um balanço da AFP com base em fontes oficiais até as 19h GMT desta quinta-feira.

Desde o início da pandemia, mais de 232.680 casos de contágio foram contabilizados em 158 países ou territórios. Desde as 19h GMT de ontem, foram registradas 1043 novas mortes e 23.701 infecções em todo o mundo.

Nas últimas 24 horas, os países que registraram mais mortes foram Itália, com 427, Espanha (169) e Irã (149).

A China continental (sem contar Hong Kong e Macau), onde a epidemia eclodiu no fim de dezembro, tem um total de 80.928 pessoas infectadas, das quais 3.245 morreram e 70.420 se curaram. Nas últimas 24 horas, 34 novos casos e 8 mortes foram registrados.

Depois da Itália e China, os países mais afetados são Irã, com 1,284 mortes e 18.407 casos; Espanha, com 767 mortes (17.147 casos); França, com 372 mortes (10.995 casos) e Estados Unidos, com 154 mortes (10.700 casos).

Desde as 19h GMT de ontem, Paquistão, Rússia, Costa Rica, México e Tunísia anunciaram as primeiras mortes relacionadas ao coronavírus. Ilhas Maurício, Barbados, Zâmbia, Fiji, Bahamas, El Salvador, Nicarágua e Chade registraram os primeiros casos.

Este balanço foi realizado a partir de dados das autoridades nacionais compilados pelos escritórios da AFP e com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS). Os critérios para preparar os balanços e as práticas para a amostragem variam segundo o país.

Agence France-Presse