Defesa Civil envia SMS com recomendação sobre coronavírus

Nesta quinta-feira (19), a Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil enviou para os celulares da população uma mensagem que destaca a importância de se manter informado sobre o novo coronavírus. No SMS, o órgão recomenda ainda que as pessoas baixem o aplicativo Coronavírus-SUS, do Ministério da Saúde.

O app, disponível para android e iOS, traz informativos como os sintomas da doença, prevenção, área de notícias oficial do Ministério da Saúde com foco na Covid-19, um mapa indicando unidades de saúde próximas e o que fazer em caso de suspeita e infecção. A mensagem enviada pela Defesa Civil diz o seguinte:

O serviço de SMS da Defesa Civil – que é vinculada à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) – é um recurso bastante utilizado pelo órgão. Uma das situações recorrentes são os alertas sobre chuvas fortes.

Para receber os alertas é necessário fazer um cadastro prévio. Para solicitar o recebimento desses avisos, o interessado deve enviar o CEP para o número 4019.

Com informações da Agência Brasília