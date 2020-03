Cinemark suspende operações no Brasil em decorrência da pandemia de coronavírus

PUBLICIDADE 

A rede de cinemas Cinemark, que opera 634 salas em 86 complexos, respondendo por quase 30% do mercado de cinema do Brasil, anunciou nesta quinta-feira, 19, que está suspendendo operações por tempo indeterminado em decorrência da expansão de pandemia de coronavírus no País.

“Diante da situação do coronavírus no País, a Cinemark informa que, em função dos esforços para a contenção da Covid-19 e seguindo a decisão de autoridades estaduais e municipais, estamos suspendendo as nossas operações temporariamente”, diz o comunicado da empresa. “Ressaltamos que tomamos essa decisão para zelarmos pela sua saúde e bem-estar e também dos nossos colaboradores.”

“Como é um quadro de mudanças constantes, seguiremos respeitando as orientações das autoridades de saúde e esperamos reabrir em breve”, completa a rede, que possuí um quarto das suas salas na cidade de São Paulo, epicentro da doença no Brasil.

Estadão Conteúdo