PMDF desativa dois locais de desmanche de veículos

PUBLICIDADE 

A Polícia Militar desativou, na quarta-feira (18), dois locais que eram utilizados para desmanche de veículos. As ocorrência foram registradas em Ceilândia e Sobradinho.

No Núcleo Rural Alexandre Gusmão, no Incra 9, em Ceilândia, os militares viram uma caminhonete estacionada em um galpão. O veículo havia sido roubado um dia antes. O local estava repleto de vidros quebrados, chassis raspados, peças novas e partes de outras caminhonetes roubadas.

Segundo pessoas que moram próximo ao galpão, um caminhão costuma chegar no local e carregar e descarregar várias peças. O caso foi levado à Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais da Polícia Civil (Corpatri/PCDF). Ninguém foi preso.

Também na quarta (18), por volta de 17h30, policiais encontraram um Honda Civil sem rodas e sem placas em um ferro velho localizado no Setor de Indústria de Sobradinho. Após verificação do chassi, descobriu-se que o carro havia sido roubado na 107 Norte no início do dia.

O dono do local foi levado à 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho). Ele tem cinco passagens por receptação, uma por roubo e outra por homicídio.