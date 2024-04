Senador Kajuru muda de opinião sobre Textor, e agora ameaça expulsá-lo do Brasil

Antes de mais nada, preciso deixar claro que a coluna Futebol Etc não leva (nunca levou!) a sério essa denúncia de John Textor sobre manipulação para favorecer o Palmeiras. Como disse Leila Pereira, é uma “idiotice”.

Mas quero registrar aqui o estranho comportamento do senador Jorge Kajuru (PSB-GO), presidente da CPI das apostas, que, em menos de 24 horas, mudou radicalmente o seu comportamento em relação a Textor. O que houve, meu Deus do céu?

O que ele disse na terça-feira (23)

“Vocês perguntam: ‘ele veio com provas ou não?’ Veio. John Textor… 100% você não pode acreditar nele, porque ele se dirige muito aos erros cometidos contra o Botafogo, de manipulação, de corrupção etc. Agora, ele mostrou que tem bala na agulha… Ele (Textor) mostrou a mim, entregou o telefone na minha mão, a gravação de um árbitro do Rio de Janeiro, não posso dar o nome por segredo de Justiça… Essa gravação é bombástica. E vamos trazer esse árbitro para ele informar quem ofereceu dinheiro a ele, qual clube, qual jogo, e a Justiça é que decidirá sua condenação”

O que ele disse na quarta-feira (25)

“Fui o único dos 81 senadores que subiu na tribuna e falou, no 1º dia da CPI, que, se não houver prova de tudo o que Textor nos trouxe, ou seja, que ele nos ludibriou, já entrei com projeto pedindo o banimento do futebol brasileiro, ser expulso do Brasil, não só do Botafogo. Se ele for moleque, se veio para bagunçar o futebol brasileiro, como a presidente do Palmeiras entende. Solicitei e entrei com esse pedido oficial de banimento se ele não tiver provas, se for apenas um falastrão ou um fanfarrão”.

Eu, hein!

