Primeira paciente com coronavírus no DF permanece em coma induzido

PUBLICIDADE 

Aline Rocha e Willian Matos

redacao@grupojbr.com

Boletim médico da primeira paciente com coronavírus do Distrito Federal, divulgado na manhã desta quinta-feira (19), indica que ela permanece internada, em isolamento e estado grave, na UTI do Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

A mulher está em coma induzido e respirando por aparelhos. “Ela apresenta síndrome respiratória aguda severa, com função renal preservada. Apresentou três picos febris. Apresenta, ainda, comorbidades, que agravam o quadro clínico”, diz a nota.

Coronavírus no DF

A Secretaria de Saúde informou, nesta quinta-feira (19), que o número de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus chegou a 47. Na quarta (18), eram 33.

Dentre os novos casos, está o da jovem moradora do Gama, primeira paciente que testou positivo na região administrativa.

O Distrito Federal já registrou um caso de transmissão local, que é quando o paciente foi infectado pelo vírus sem sair do estado/unidade federativa.