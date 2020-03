Coronavírus: casos confirmados no Brasil passam de 600

PUBLICIDADE 

Em 24 horas, o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil subiu de 428 para 621, segundo o Ministério da Saúde. A informação foi passada por meio de coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (19).

São Paulo é o local com mais pessoas infectadas pelo vírus (286), seguido do Rio de Janeiro (65). Os dois estados foram os únicos que registraram morte em decorrência da doença no Brasil, cinco em São Paulo e dois no Rio de Janeiro. O terceiro local com mais casos, segundo dados do Ministério, é o Distrito Federal, que já possui 42 confirmados.

Veja os estados com casos confirmados:

São Paulo: 286

Rio de Janeiro: 65

Distrito Federal: 42

Bahia: 30

Minas Gerais: 29

Pernambuco: 28

Rio Grande do Sul: 28

Paraná: 23

Ceará: 20

Santa Catarina: 20

Goiás: 12

Espírito Santo: 11

Mato Grosso do Sul: 7

Sergipe: 6

Alagoas: 4

Amazonas: 3

Pará: 1

Tocantins: 1

Paraíba: 1

Rio Grande do Norte: 1