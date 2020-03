Frota protocola pedido de impeachment contra Bolsonaro

PUBLICIDADE 

Na tarde desta quinta-feira (19) o deputado federal Alexandre Frota protocolou pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro.

“Todos nós elegemos Jair Messias Bolsonaro na esperança de acabar, de uma vez por todas, com a corrupção institucionalizada no país, com o toma lá dá cá e com a utilização de cargos públicos para beneficiar amigos e familiares”, disse o deputado.

“Meu apoio a ele, desde o início, se deu pelo combate irrestrito à corrupção! Logo no início de seu Governo, no entanto, deixou de dar transparência à investigação de seu filho Flávio, acusado de rachadinha na Alerj e quem, de todas as formas, buscou obstar as investigações”, completou.

As acusações no documento são as seguintes:

Responsabilidade pela convocação de manifestação contra o Congresso;

Contra a segurança nacional por incitação e chamamento a manifestação contra a constituição;

Contra a administração pública pela exclusão do jornal Folha de S. Paulo de evento público;

Por descumprimento do decoro do cargo;

Contra a administração pública ao atacar as jornalistas Patrícia Campos e Vera Magalhães;

Contra a saúde pública, por ter cumprimentado manifestantes na frente do Palácio do Planalto no último domingo (15/03).