Brasil perto dos 2 mil casos e Itália com mais de 6 mil mortos; os destaques desta segunda (23)

No Distrito Federal médicos denunciam a falta de equipamentos para combater o novo virus. Enquanto isso o ICMS em cima do álcool em gel foi zerado pelo Governo do Distrito Federal. Já são 135 pacientes com a doença. Quatro a mais do que apresentou o último balanço.

Nesta segunda-feira (23) o presidente Jair Bolsonaro voltou atrás e revogou a MP que permitia suspensão de contratos trabalhistas.

O petista ex-candidato à presidência, Fernando Haddad declarou que “é duro ter que lidar com um vírus e um verme, simultaneamente”. Fazendo relação a Bolsonaro.

A Espanha superou a marca de 2 mil mortos. Na Itália, país mais atingido pela pandemia, já são mais de 6 mil óbitos.

Veja os destaques do Jornal de Brasília:

Coronavírus no DF

O Governo do Distrito Federal divulgou mais uma atualização do número de casos de coronavírus na capital. O número de casos confirmados subiu para 135. São quatro a mais em relação ao último boletim divulgado no domingo (23).

Após início da fiscalização aos comércios, o Governo do Distrito Federal fez novo estudo acerca dos estabelecimentos que, por serem de natureza essencial, podem permanecer abertos. Oficinas mecânicas, fábricas de bolos, concessionárias de veículos e estandes de venda de imóveis estão entre as atividades que são permitidas.

A Universidade de Brasília (UnB) suspendeu, por completo, o calendário acadêmico para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Até então, apenas as aulas presenciais estavam canceladas e o semestre letivo continuava por meio de atividades virtuais.

Em meio à pandemia do novo coronavírus, médicos e residentes denunciam que equipamentos de proteção individual (EPI), como luvas, máscaras cirúrgicas e até capotes estão em falta em alguns hospitais públicos do DF.

Nesta segunda-feira, começou a funcionar a tenda montada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Núcleo Bandeirante para atender pacientes com sintomas de problemas respiratórios. A estrutura ficará aberta à população todos os dias.

Após a Justiça Federal autorizar o GDF a reduzir e isentar a alíquota do ICMS nas operações internas e de importação de itens essenciais para o combate ao novo coronavírus, o governo publicou decreto determinando a isenção dos itens.

Coronavírus no Brasil

O Ministério da Saúde confirmou que o Brasil já tem 1.891 casos confirmados e 34 mortes em decorrência do novo coronavírus. Na tarde de ontem eram 1.546 casos confirmados e 18 mortes.

O escritor e ideólogo Olavo de Carvalho alegou que a pandemia do novo coronavírus, que já matou 34 pessoas no Brasil, “simplesmente não existe”.

A população tem aprovado mais as medidas tomadas pelos governadores do que as do presidente Jair Bolsonaro quando o assunto é combate ao coronavírus. É o que aponta uma pesquisa do Instituto Datafolha divulgada nesta segunda-feira.

Lideranças do Congresso articulam a apresentação de uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para permitir um “orçamento de guerra” e agilizar a implementação das ações de enfrentamento da crise provocada pela pandemia da covid-19.

Após atacar governadores e chamá-los de “exterminadores de empregos”, o presidente Jair Bolsonaro informou que deve ouvir nesta data governadores das regiões Nordeste e Norte. Os encontros serão separados e ocorrerão por videoconferência.

O ex-prefeito de São Paulo e ex-candidato à Presidência em 2018, Fernando Haddad, usou suas redes sociais para criticar o atual presidente. Haddad discorda de posicionamentos de Bolsonaro na área da saúde. “É duro ter que lidar com um vírus e um verme, simultaneamente”, disse.

O ministro das Relações Exteriores da Itália, Luigi Di Maio, anunciou o envio de uma carga de ventiladores pulmonares e máscaras de proteção pelo Brasil.

A Prefeitura de Porto Alegre publicou dois decretos que restringem a circulação de idosos na cidade por 30 dias.

Devido à pandemia do novo coronavírus, moradores de diferentes comunidades do Rio de Janeiro relataram, nas redes sociais, mensagens de milicianos e traficantes impondo toque de recolher aos moradores.

A Petrobras informou que desembarcou oito colaboradores da plataforma P-67, entre os dias 21 e 22 de março, por recomendação médica. A medida obedece ao protocolo já divulgado de medidas de prevenção ao coronavírus adotadas em plataformas, informou a companhia.

O Ministério da Saúde publicou, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), portaria para regulamentar atendimentos médicos a distância, por teletrabalho. A liberação da telemedicina ocorrerá excepcionalmente durante o período de pandemia do novo coronavírus.

Coronavírus no Mundo

Mais de 350.000 casos de coronavírus diagnosticados no mundo, de acordo com a AFP. O novo coronavírus causou pelo menos 16.146 mortes em todo o mundo desde o seu surgimento, em dezembro.

O Vaticano orientou as dioceses que estejam em emergência sanitária pela Covid-19 a manterem missas sem fiéis mesmo durante a Semana Santa e transferir as tradicionais procissões para setembro.

A China começou os testes clínicos de uma vacina contra o novo coronavírus com 108 voluntários.

A Espanha superou a barreira de 2.000 mortes pela epidemia de coronavírus, com 462 vítimas fatais nas últimas 24 horas.

A Defesa Civil da Itália anunciou que o número de mortos no país em decorrência do novo coronavírus subiu para 6.077, um acréscimo de 601 vítimas em um dia.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que ordenará a instalação de hospitais de campanha nos pontos do país mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus, e disse estar um “pouco revoltado” com a China por conta da doença.

O governador do Estado de Nova York, Andrew Cuomo, atualizou os números do coronavírus no Estado norte-americano: com 5.707 novos casos confirmados, o total de infectados chegou a 20.875, um crescimento de 38% de domingo para hoje.

O membro mais antigo do Comitê Olímpico Internaconal (COI), disse que a decisão de adiar os Jogos Olímpicos, programados para julho deste ano já foi tomada. Dick Pound, de 75 anos afirmou que “O adiamento foi decidido. Os Jogos Olímpicos não começarão em 24 de julho.”

MP de Bolsonaro vai…. e volta

O governo publicou no domingo (22) a Medida Provisória 927, que fixa regras para a relação entre empresas e trabalhadores durante a pandemia do novo coronavírus.

O documento dizia que os empregadores poderiam, por conta da pandemia de coronavírus adotar o teletrabalho, a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento e a antecipação de feriados, o banco de horas, a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho, o direcionamento do trabalhador para qualificação e o diferimento do recolhimento do FGTS.

No entanto, a reação no Congresso não foi boa. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, por exemplo, chamou a MP de “capenga” e cobrou soluções.

A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) classificou como ‘inoportuna e desastrosa’ a edição da MP.

No Twitter políticos da oposição levantaram a hashtag #BolsonaroGenocida, que alcançou o primeiro lugar dos trending topics.

Com a reação negativa, o presidente Jair Bolsonaro revogou a medida provisória que criava normas entre empregador e funcionário em meio à crise causada pela pandemia de coronavírus.

Bolsonaro anuncia expansão do Bolsa Família para incluir 1,505 milhão de famílias

O presidente Jair Bolsonaro recorreu ao Twitter para anunciar mais medidas de auxílio aos Estados. Segundo ele, o governo vai ampliar o programa Bolsa Família para contemplar 1,505 milhão de famílias, “praticamente zerando a fila dos requerentes”.

GDF vai orientar mil familiares de dependentes químicos

O Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) publicou o Chamamento Público nº 01/2019, da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), que tem como objetivo selecionar organizações da sociedade civil para informar e apoiar mil familiares de dependentes químicos do Distrito Federal (DF).

PMDF prende suspeito de furto a lojas no Itapoã

A Polícia Militar (PMDF) prendeu um homem de 40 anos suspeito de furtar lojas no Itapoã. Ele foi preso na madrugada desta segunda-feira (23), na QL 4, em cima do telhado de uma loja de informática. Na reportagem do Jornal de Brasília é possível ver o vídeo do momento em que os militares o mandam descer do estabelecimento.