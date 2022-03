Conheça Mc Maha, integrante do camarote da “Casa de Vidro do Bruninho”

“Me tornei influenciador por consequência da minha profissão no mundo artístico” declara MC Maha, cantor e influenciador confirmado na Casa de Vidro do Bruninho

A Casa de Vidro do Bruninho, que acontecerá no próximo dia 25 de março, em plena balada na Worlld Brasília, no SIA, será composta por participantes dos times camarote e pipoca e distribuirá prêmios em dinheiro e mimos aos participantes. Os ganhadores serão escolhidos por votação presencial.

Os participantes foram anunciados, diariamente, nas redes sociais do JBr e o influenciador anunciado para o time do Camarote é o MC Maha, com apenas 29anos, trabalha como cantor e influenciador digital.

Para que você possa saber um pouco mais sobre ele, batemos um papo com Mc Maha, que contou sobre seu trabalho nas redes e a expectativa para a casa de vidro.

Mc Maha. Foto: Reprodução/Instagram Mc Maha. Foto: Reprodução/Instagram Mc Maha. Foto: Reprodução/Instagram

Saiba mais sobre o MC Maha

Bruninho Afonso: Como você se deu conta que era uma profissão e que seria uma influenciador no mundo digital?

MC Maha: Me dei conta de que era uma profissão quando vi pessoas fazendo dinheiro e vivendo de algo aparentemente bem legal de se viver, me tornei por consequência da minha profissão no mundo artístico, nada foi planejado.

Bruninho Afonso: Você se “especializou” em algo para trabalhar como influenciador digital?

MC Maha: Na verdade não, apenas fui seguindo o fluxo da vida e algumas campanhas foram surgindo, hoje em dia tenho aprendido na prática a trabalhar bem no ramo, cada empresa tem sua forma e sua política, formas diferentes de abordagem e talz…Cada job realizado vai me ensinando um pouco mais.

Bruninho Afonso: Como recebeu o convite para a Casa de Vidro do Bruninho e o que vc quer mostrar?

MC Maha: Um mano me chamou no insta e eu aceitei, mais por curiosidade, mas tbm por ser um projeto aqui da cidade eu achei que seria legal fazer parte. Em relação ao que eu quero mostrar, eu ainda não sei, mas acredito que saberei em algum momento.

