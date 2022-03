Conheça Brenndo Marra, integrante do camarote da “Casa de Vidro do Bruninho” 

“Quero ajudar os novos a crescerem, e é claro mostrar que Brasília tem “trabalho” e espaço para todos” declara Brenndo Marra, influenciador e militar confirmado na Casa de Vidro do Bruninho

A Casa de Vidro do Bruninho, que acontecerá no próximo dia 25 de março, em plena balada na Worlld Brasília, no SIA, será composta por participantes dos times camarote e pipoca e distribuirá prêmios em dinheiro e mimos aos participantes. Os ganhadores serão escolhidos por votação presencial.

Os participantes foram anunciados, diariamente, nas redes sociais do JBr e o influenciador anunciado para o time do Camarote é o brasiliense Brenndo Marra , com apenas 24 anos, trabalha como influenciador digital e militar .

Para que você possa saber um pouco mais sobre ele, batemos um papo com Brenndo, que contou sobre seu trabalho nas redes e a expectativa para a casa de vidro.

Confira a entrevista com Brenndo Marra

Bruninho Afonso: Como você se deu conta que era uma profissão e que seria uma influenciador no mundo digital?

Brendo Marra: Sempre gostei muito de falar do meu dia a dia, mostrar meu lifestyle e a forma de viver minha vida, mostrar isso tudo e ainda ser reconhecido por isso se tornou um sonho que hoje já é real.

Bruninho Afonso: Você se “especializou” em algo para trabalhar como influenciador digital?

Brenndo Marra: Em moda, lifestyle e empreendedorismo, são os ninchos que sou apaixonado.

Bruninho Afonso: Como recebeu o convite para a Casa de Vidro do Bruninho e que vc quer mostrar?

Brenndo Marra: Eu recebi em uma dia que estava muito corrido, eu li rápido logo depois que fui ver do que se tratava e vi uma oportunidade de mostrar mais quem eu sou em Brasília, moramos em uma cidade incrível que tem espaço para todos, mas infelizmente é uma cidade de muita panelinha, eu quero criar um novo conceito sobre isso, ajudar os novos a crescerem e é claro mostrar que Brasília tem “trabalho” e espaço para todos.

Quer conhecer um pouco mais do Rauany Souza? Acesse: @brenndomiranda