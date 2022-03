Conheça Ana Luiza, integrante do camarote da “Casa de Vidro do Bruninho”

“Sou muito mais coração, do que beleza”declara Ana Luiza , influencer confirmada na Casa de Vidro do Bruninho

A Casa de Vidro do Bruninho, que acontecerá no próximo dia 25 de março, em plena balada na Worlld Brasília, no SIA, será composta por participantes dos times camarote e pipoca e distribuirá prêmios em dinheiro e mimos aos participantes. Os ganhadores serão escolhidos por votação presencial.

Os participantes foram anunciados, diariamente, nas redes sociais do JBr e a influenciadora anunciada para o time do Camarote é a brasiliense Ana Luíza, com apenas 21 anos, trabalha como influenciadora digital.

Para que você possa saber um pouco mais sobre ela, batemos um papo com Ana Luíza, que contou sobre seu trabalho nas redes e a expectativa para a casa de vidro.

Entrevista com Ana Luiza

Bruninho Afonso: Como você se deu conta que era uma profissão e que seria uma influenciadora no mundo digital?

Ana Luiza: Me dei conta que era uma profissão a partir do momento que empresas começaram entrar em contato comigo para divulgação, e coisas que eu fazia por amor, por gostar, hoje em dia é meu trabalho e ganho dinheiro com isso. Eu gravava vídeos dando dicas de roupas, de treino, alimentos e etc, e hoje lojas me procuram para esse mesmo tipo de trabalho, e vi que tudo que se faz com amor, fui!

Bruninho Afonso: Você se “especializou” em algo para trabalhar como influenciadora digital?

Ana Luiza: Nunca me especializei, creio que seja muito importante você se aprofundar na sua área, entender mais sobre, porém ser natural, mostrar quem você realmente é, pode crescer mais do que quem estuda muito sobre Instagram.

Se liga na dancinha da Ana Luiza!

Bruninho Afonso: Como recebeu o convite para a Casa de Vidro do Bruninho e que vc quer mostrar?

Ana Luiza: Quando postaram sobre a casa, minhas seguidoras começaram me marcar para me chamarem, sem eu pedir, e acabaram me notando, e fui convidada pela produção.

Quero mostrar o que mostro diariamente no meu perfil, pois quem me acompanha ver a pessoa que eu sou, que sou muito mais coração do que “beleza”.

