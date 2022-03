Conheça Patrícia Deconto, integrante do camarote da “Casa de Vidro do Bruninho”

“Comecei aos 16 anos como Bioquímica e passei na faculdade muito cedo” Patrícia Deconto a empresária confirmada na Casa de Vidro do Bruninho

A Casa de Vidro do Bruninho, que acontecerá no próximo dia 25 de março, em plena balada na Worlld Brasília, no SIA, será composta por participantes dos times camarote e pipoca e distribuirá prêmios em dinheiro e mimos aos participantes. Os ganhadores serão escolhidos por votação presencial.

Os participantes foram anunciados, diariamente, nas redes sociais do JBr e a influenciadora anunciada para o time do Camarote é a empresária Patrícia Deconto.

Para que você possa saber um pouco mais sobre ela, batemos um papo com a Patrícia, que contou sobre seu trabalho nas redes e a expectativa para a casa de vidro.

Patrícia Deconto. Foto: Reprodução/Instagram

Confira a entrevista com Patrícia Deconto

Bruninho Afonso: Como você se deu conta que era uma empresária de sucesso na capital federal?

Patrícia Deconto: São vinte anos de empresa, a Vitale Farmácia de Manipulação e agora iniciando com a UMA COSMETCS GRUP, idealizado por mim.

Bruninho Afonso: Você se “especializou” em algo para trabalhar no mundo do businnes?

Patrícia Deconto: sou formada em FARMÁCIA E BIOQUÍMICA, comecei aos 16 anos como bioquímica e passei na faculdade muito cedo.

Bruninho Afonso: Como recebeu o convite para a Casa de Vidro do Bruninho?

Patrícia Deconto: Somos muito amigos e o convite veio dele, com uma risada especial. Essa risada me conquistou kkkkk

