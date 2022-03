Conheça Yago Lanes, integrante do camarote da “Casa de Vidro do Bruninho” 

“Nunca pensei em ser um influencer” declara Yago Lanes, influenciador, ator e modelo, confirmado na Casa de Vidro do Bruninho

A Casa de Vidro do Bruninho, que acontecerá no próximo dia 25 de março, em plena balada na Worlld Brasília, no SIA, será composta por participantes dos times camarote e pipoca e distribuirá prêmios em dinheiro e mimos aos participantes. Os ganhadores serão escolhidos por votação presencial.

Os participantes foram anunciados, diariamente, nas redes sociais do JBr e o influenciador anunciado para o time do Camarote é o Yago Lanes , com apenas 29 anos, trabalha como influenciador digital, ator e modelo.

Para que você possa saber um pouco mais sobre ele, batemos um papo com Yago, que contou sobre seu trabalho nas redes e a expectativa para a casa de vidro.

Yago Lanes. Foto: Reprodução/Instagram

Saiba mais sobre o Yago Lanes

Bruninho Afonso: Como você se deu conta que era uma profissão e que seria uma influenciador no mundo digital?

Yago Lanes: Eu realmente vi que era uma profissão a partir do momento que comecei a receber convites para usar minha imagem para fazer fotos para lojas, publis e etc. Confesso que nunca pensei ser um influencer, foi acontecendo tudo naturalmente e hoje estamos ai rs.

Bruninho Afonso: Você se “especializou” em algo para trabalhar como influenciador digital?

Yago Lanes: Nunca me especializei pois nunca pensei que seria um influenciador digital. Tudo foi acontecendo e quando vi ja tinha virado um influenciador. Logo comecei a seguir outros influenciadores, David Brazil, Rico Melquiades, Davi Matheus, Ney Lima que hoje são todos meus amigos… me inspirei muito neles e acabei aprendendo.

Bruninho Afonso: Como recebeu o convite para a Casa de Vidro do Bruninho e que vc quer mostrar?

Yago Lanes: O convite veio através do instagram, confesso que fiquei surpreso pois nunca tinha recebido um convite desses! Achei super legal e aceitei participar, tenho certeza que vai ser uma experiência muito top! E confesso que estou ansioso rs.

Acesse: @yagolanesoficial