Conheça Ronald Jr., integrante do camarote da “Casa de Vidro do Bruninho”

“Sai de um depressão, fiquei internado, agora quero levar alegria as pessoas” declara Ronald Jr, influenciador e DJ confirmado na Casa de Vidro do Bruninho

A Casa de Vidro do Bruninho, que acontecerá no próximo dia 25 de março, em plena balada na Worlld Brasília, no SIA, será composta por participantes dos times camarote e pipoca e distribuirá prêmios em dinheiro e mimos aos participantes. Os ganhadores serão escolhidos por votação presencial.

Os participantes foram anunciados, diariamente, nas redes sociais do JBr e o influenciador anunciado para o time do Camarote é o Ronald Jr, com apenas 25 anos, trabalha como influenciador digital e DJ.

Para que você possa saber um pouco mais sobre ele, batemos um papo com Ronald, que contou sobre seu trabalho nas redes e a expectativa para a casa de vidro.

Ronald Jr. Foto: Reprodução/Instagram Ronald Jr. Foto: Reprodução/Instagram Ronald Jr. Foto: Reprodução/Instagram

Conheça um pouco mais do Ronald Jr.

Bruninho Afonso: Como você se deu conta que era uma profissão e que seria uma influenciador no mundo digital?

Ronald Jr: Bom, me tornei influenciador através da música, após virar Dj comecei a ganhar visibilidade nas redes sociais e desde já aproveitei pra ajudar empreendimentos de amigos e oportunidades a lojas que estavam começando.

Bruninho Afonso: Você se “especializou” em algo para trabalhar como influenciador digital?

Ronald Jr: Nunca tive especialização para trabalhar neste ramo de influenciador, mas procuro sempre inovar meus métodos para entregar bons conteúdos e resultados a minhas parcerias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bruninho Afonso: Como recebeu o convite para a Casa de Vidro do Bruninho e o que vc quer mostrar?

Ronald Jr: Tive um convite do Boss Bruninho, para esta grande oportunidade na qual me pegou de surpresa e me deixou bastante grato! Quero mostrar um pouco da vida que levo e mostrar o conteúdo que trabalho!

Ronald Jr. Foto: Reprodução/Instagram Ronald Jr. Foto: Reprodução/Instagram Ronald Jr. Foto: Reprodução/Instagram

Quer conhecer um pouco mais do Ronald Jr? Acesse: @ronaldujunior