Conheça Pikineia, integrante do camarote da “Casa de Vidro do Bruninho”

“Vou mostrar um lado dragqueen que confunde a cabeça das pessoas” declara Pikineia influenciadora e dragqueen confirmada na Casa de Vidro do Bruninho

A Casa de Vidro do Bruninho, que acontecerá no próximo dia 25 de março, em plena balada na Worlld Brasília, no SIA, será composta por participantes dos times camarote e pipoca e distribuirá prêmios em dinheiro e mimos aos participantes. Os ganhadores serão escolhidos por votação presencial.

Os participantes foram anunciados, diariamente, nas redes sociais do JBr e a influenciadora anunciada para o time do Camarote é a brasiliense Pikineia, com apenas 36 anos, trabalha como influenciadora digital e dragqueen.

Para que você possa saber um pouco mais sobre ela, batemos um papo com a Pikineia, que contou sobre seu trabalho nas redes e a expectativa para a casa de vidro.

Pikineia. Foto: Reprodução/Instagram Pikineia. Foto: Reprodução/Instagram Pikineia. Foto: Reprodução/Instagram

Confira a entrevista com a Pikineia

Bruninho Afonso: Como você se deu conta que era uma profissão e que seria uma influenciadora no mundo digital?

Pikineia: Então eu sempre gostei de falar para meus amigos o que eu gostava de usar como roupa produtos e até ir em lugares para comer. Daí percebi que outras pessoas gostavam de saber e daí levei a sério e continuei e veio várias parcerias incríveis.

Bruninho Afonso: Você se “especializou” em algo para trabalhar como influenciadora digital?

Pikineia: Então tive ótimas pessoas ao meu lado como o Thiago Malva do site Finíssimo e o Thales Sabino da Victoria Haus e outros projetos daí eles são grandes exemplos porém quero me especializar cada vez mais.

Bruninho Afonso: Como recebeu o convite para a Casa de Vidro do Bruninho e que vc quer mostrar?

Pikineia: Conheci o amigo do Bruninho em uma das minhas apresentações, daí ele falou que iria falar com o Bruninho, quando passou uns dias e o próprio me convidou, nossa, fiquei mega feliz. Vou mostrar um lado dragqueen que confunde a cabeça das pessoas kkkkk, adoro a curiosidade humana.

Quer conhecer um pouco mais do Pikineia? Acesse: @pikineiaoficial