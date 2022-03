Conheça Rauany Souza, integrante do camarote da “Casa de Vidro do Bruninho” 

“A verdadeira felicidade está em ser quem você é de verdade” declara Rauany Souza, influenciadora e modelo confirmada na Casa de Vidro do Bruninho

A Casa de Vidro do Bruninho, que acontecerá no próximo dia 25 de março, em plena balada na Worlld Brasília, no SIA, será composta por participantes dos times camarote e pipoca e distribuirá prêmios em dinheiro e mimos aos participantes. Os ganhadores serão escolhidos por votação presencial.

Os participantes foram anunciados, diariamente, nas redes sociais do JBr e a influenciadora anunciada para o time do Camarote é a brasiliense Rauany Souza , com apenas 21 anos, trabalha como influenciadora digital e modelo.

Para que você possa saber um pouco mais sobre ela, batemos um papo com Rauany, que contou sobre seu trabalho nas redes e a expectativa para a casa de vidro.

Rauany Souza. Foto: Reprodução/Instagram

Confira a entrevista com Rauany Souza

Bruninho Afonso: Como você se deu conta que era uma profissão e que seria uma influenciadora no mundo digital?

Rauany Souza: Sempre gostei de mostrar o meu dia dia o que faço , o que como , roupas e falar dos lugares onde vou. Aí percebi que muitas pessoas gostaram de ver, então passei a mostrar muito mais. Comecei a receber mensagens querendo informações das coisas que eu mostrava , querendo que eu divulgasse o trabalho deles e assim me toquei que realmente já era uma influenciadora.

Bruninho Afonso: Você se “especializou” em algo para trabalhar como influenciadora digital?

Rauany Souza: Não, foi algo que aconteceu de forma totalmente empírica, observando algumas influênciadoras comecei a desenvolver o meu jeitinho de fazer um trabalho legal.

Bruninho Afonso: Como recebeu o convite para a Casa de Vidro do Bruninho e que vc quer mostrar?

Rauany Souza: Sou conhecida em Brasília por fazer presença VIP em eventos.

Daí os produtores da festa acharam que eu poderia acrescentar algo de diferente na casa de vidro e me fizeram esse maravilhoso convite. Meu objetivo é mostrar para as pessoas que a verdadeira felicidade está em ser quem você é de verdade.

Rauany Souza. Foto: Reprodução/Instagram

Quer conhecer um pouco mais do Rauany Souza? Acesse: @oficialrauany