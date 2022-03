Conheça Vitória Neves, integrante do camarote da “Casa de Vidro do Bruninho”

“Eu quero mostrar quem eu sou, sem filtros e edições” declara Vitória Neves, influenciadora e YouTuber confirmado na Casa de Vidro do Bruninho

A Casa de Vidro do Bruninho, que acontecerá no próximo dia 25 de março, em plena balada na Worlld Brasília, no SIA, será composta por participantes dos times camarote e pipoca e distribuirá prêmios em dinheiro e mimos aos participantes. Os ganhadores serão escolhidos por votação presencial.

Os participantes foram anunciados, diariamente, nas redes sociais do JBr e a influenciadora anunciada para o time do Camarote é a brasiliense Vitória Neves , com apenas 21 anos, trabalha como influenciadoradigital e YouTuber .

Para que você possa saber um pouco mais sobre ele, batemos um papo com Vitoria Neves, que contou sobre seu trabalho nas redes e a expectativa para a casa de vidro.

Confira a entrevista com Vitoria Neves

Bruninho Afonso: Como você se deu conta que era uma profissão e que seria uma influenciadora no mundo digital?

Vitória Neves: Eu sempre mostrei a minha vida nas redes sociais na intenção de conseguir somar na vida das pessoas que escolhem me acompanhar, por ter amadurecido cedo demais, adquiri muita experiência, então sempre tento ter um propósito na vida dos meus seguidores, tento levar informação, aprendizado, conselhos e afins. Eu peguei as minhas lutas e as minhas dores pra conseguir ajudar quem precisa, fiz do limão uma limonada!

Com isso criei um relacionamento sincero com os meus seguidores, um relacionamento íntimo, foram me dando credibilidade e confiança, então comecei a me sentir responsável pelas coisas que eu falava e indicava, com o tempo fui sendo remunerada por fazer isso, foi quando me dei conta que o que eu faço é importante, que é um trabalho e que eu posso conquistar a minha independência financeira fazendo algo que eu já fazia naturalmente e que sempre amei fazer!

Bruninho Afonso: Você se “especializou” em algo para trabalhar como influenciadora digital?

Vitória Neves: Entrei pro mundo da internet com o meu primeiro vídeo que viralizou, de primeira não tive que me “especializar” ou investir em cursos, mas tenho uma bagagem de vida e foi isso que me tornou a pessoa que eu sou hoje, a minha maior escola foi a vida, então como muitas pessoas que viram o meu primeiro vídeo na internet viralizar falaram que foi sorte, eu posso dizer que não foi, porque pra sentar e falar sobre o tema que eu abordei, foi porque eu passei por aquilo, eu só posso falar sobre determinados assuntos porque passei por eles, então eu sofri, lidei, aprendi e levei esse aprendizado para outras pessoas, mas como todo iniciante, eu precisava melhorar em muitos quesitos.

O mais importante foi que eu comecei, mesmo com o básico, mesmo sem ter muito estudo ou ferramentas para isso, com o tempo eu mesma fui procurando melhorar, confesso que nunca investi dinheiro em cursos, mas sempre procurei estudar de outras maneiras, principalmente praticando, porque a maior escola que temos é a vida, então é arriscando e tentando que adquirimos ainda mais experiência!

Bruninho Afonso: Como recebeu o convite para a Casa de Vidro do Bruninho e que vc quer mostrar?

Vitória Neves: Recebi o convite através da equipe da Casa de Vidro do Bruninho, na mesma hora aceitei, acredito que será uma grande oportunidade na minha área de trabalho, que essa porta poderá abrir outras portas e que vou conseguir atingir mais pessoas!

Eu quero mostrar quem eu sou, sem filtros, sem edição, sem roteiro, quero ser sincera com o próximo e comigo mesma, mas o mais importante é que eu consiga somar na vida das pessoas que já me assistiam e as novas pessoas que vão me conhecer, amo conhecer pessoas novas e me sentir útil na vida dessas pessoas!

Quer conhecer um pouco mais da Vitória? Acesse: @vitorianeevs