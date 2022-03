Conheça Douglas Balbino, integrante do camarote da “Casa de Vidro do Bruninho” 

“Sai de um depressão, fiquei internado, agora quero levar alegria as pessoas” declara Douglas Balbino, influenciador e personal trainer confirmado na Casa de Vidro do Bruninho

A Casa de Vidro do Bruninho, que acontecerá no próximo dia 25 de março, em plena balada na Worlld Brasília, no SIA, será composta por participantes dos times camarote e pipoca e distribuirá prêmios em dinheiro e mimos aos participantes. Os ganhadores serão escolhidos por votação presencial.

Os participantes foram anunciados, diariamente, nas redes sociais do JBr e o influenciador anunciado para o time do Camarote é o Douglas Balbino, com apenas 28 anos, trabalha como influenciador digital e personal trainer.

Para que você possa saber um pouco mais sobre ele, batemos um papo com Douglas, que contou sobre seu trabalho nas redes e a expectativa para a casa de vidro.

Douglas Balbino. Foto: Reprodução/Instagram

Leia a entrevista com Douglas Balbino

Bruninho Afonso: Como você se deu conta que era uma profissão e que seria uma influenciador no mundo digital?

Douglas Balbino: Foi logo após eu ter saído da depressão aonde eu fiquei internado numa clínica para tratamento e lá dentro mesmo eu estando péssimo por dentro conseguia fazer pessoas sorrirem, daí vi que eu poderia expandir isso levando alegria pra todo mundo.

Bruninho Afonso: Você se “especializou” em algo para trabalhar como influenciador digital?

Douglas Balbino: Não, não me especializei.

Bruninho Afonso: Como recebeu o convite para a Casa de Vidro do Bruninho e o que vc quer mostrar?

Douglas Balbino: Fui convidado pelo Bruninho, quero mostrar a minha essência minha alegria e minha humildade, que a simplicidade é algo tão bonito e deve ter ser valor.

Acesse: @balbino_bjj