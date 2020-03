DF tem caso de transmissão local e Brasil registra primeira morte por Covid-19; os destaques desta terça (17)

PUBLICIDADE 

O ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, confirmou, em balanço do Ministério da Saúde, que o Distrito Federal registrou seu primeiro caso de transmissão local. De acordo com a pasta o Brasil conta com 291 casos. Mandetta ainda confirmou a primeira morte por conta do vírus no Brasil.

Além da crescente dos números do vírus, o Brasil registrou o primeiro caso entre estados.

No Distrito Federal, pontos de álcool em gel foram distribuídos pela rodoviária e o Corpo de Bombeiros fez testes de equipamentos para detecção do coronavírus no aeroporto.

Nesta terça o presidente da Câmara, Rodrigo Maia se pronunciou de forma favorável ao fechamento das fronteiras e restrição de voos no país.

A União Europeia anunciou, após dias de especulação, anunciou o fechamento das fronteiras por 30 dias.

Os destaques do Jornal de Brasília:

Coronavírus no DF

De acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, o Distrito Federal registrou o primeiro caso de transmissão local do novo coronavírus. Até então, a capital registrava 22 casos, mas todos de pessoas vindas de fora do país. Agora são 23 casos confirmados.

Foram instalados 16 pontos de profilaxia na rodoviária do Plano Piloto. A administração da Rodoviária também aumentou a frequência da limpeza dos corrimões das escadas ao longo do dia.

Na tarde de segunda-feira (16), o Corpo de Bombeiros (CBMDF) realizou uma simulação para testar equipamentos de detecção do coronavírus no ambiente. O teste foi feito no Aeroporto de Brasília.

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal atualizou o Plano de Contingência elaborado pela pasta. Esta é a quarta versão do documento, que sistematiza as ações e procedimentos que devem ser adotados como resposta à pandemia.

A falsa informação de que no Distrito Federal já existia transmissão comunitária de coronavírus, divulgada na tarde de segunda-feira (16) pelo Ministério da Saúde a partir de informações da Secretaria de Saúde do DF, foi o estopim da queda do secretário de Saúde, Osnei Okumoto. Embora Okumoto tenha prontamente corrigido equívoco junto ao Ministério, o governador Ibaneis Rocha aproveitou o incidente para trocar o comando da pasta. O novo secretário, Francisco Araújo, já vinha, informalmente, assessorando o governador em questões de saúde.

O DF deverá prestar informações sobre fim de isolamento de homem que foi o segundo caso com coronavírus na cidade. O homem foi obrigado, por decisão judicial, a realizar exame para constatar contaminação pelo coronavírus, pois sua esposa foi infectada. Após isso ele foi imediatamente colocado em isolamento.

Durante o período de suspensão das aulas (15 dias) em escolas e universidades, 100 veículos das áreas escolares serão utilizados nas linhas mais movimentadas. A partir de amanhã (17) os ônibus das linhas que atendem ao público formado predominantemente por estudantes serão remanejados e destinados ao aumento da frota de 53 linhas com maior demanda.

O Procon-DF comunicou 89 farmácias para que apresentem, no prazo de 10 dias, documentos contábeis e notas fiscais de compra e venda de produtos de prevenção ao novo coronavírus (covid-19). Ontem o Procon realizou uma reunião com representantes de várias farmácias do DF para discutir o aumento abusivo de preços.

Coronavírus no Brasil

O Ministério da Saúde atualizou o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil. Já são 291 casos confirmados e uma morte registrada em São Paulo. No momento são 8.819 pacientes são suspeitos e 1.890 foram descartados. Além disso, foi registrado o primeiro caso entre estados no Brasil,

O Brasil registrou a primeira morte por coronavírus. O homem estava internado em são Paulo.

O senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) mandou cancelar, ainda durante a manhã, a sessão conjunta do Congresso Nacional que estava programada para começar às 11 horas (de Brasília).

O presidente Jair Bolsonaro realizou um novo exame para saber se foi infectado com coronavírus. Uma equipe do Hospital das Forças Armadas (HFA) esteve no Palácio da Alvorada por volta das 8h.

O Ministério da Justiça anunciou que vai publicar portaria para tornar compulsória a quarentena e internação por suspeita do novo coronavírus no Brasil.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), declarou que é a favor de que voos internacionais vindos para o Brasil sejam restritos. Além disso, Maia disse “Governo já deveria ter fechado as fronteiras”. A expectativa é que amanhã algumas algumas fronteiras sejam fechadas.

Além disso, Maia revelou também que a Câmara irá votar, por acordo, o projeto de resolução que permite a realização de sessões de forma remota, por meio de um aplicativo.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) adiou a sessão que realizaria amanhã (18), para ler o parecer da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial, um dos textos do pacote do ministro da Economia, Paulo Guedes. O colegiado vai realizar a sessão de forma virtual na quarta-feira da semana que vem, dia 25.

Após registrar a primeira morte por coronavírus no Brasil, na manhã desta terça-feira (17), o governo de São Paulo informou que outras quatro mortes estão sendo investigadas. Todas as vítimas estavam internadas na mesma rede hospitalar, mas não se sabe se estavam na mesma unidade.

De acordo com o infectologista David Uip, coordenador do Centro de Contigência de combate ao coronavírus no Estado, “assim que tivermos informações sendo ou não coronavírus vamos informá-los”

A Gol anunciou a suspensão dos voos para o exterior até 30 de junho.

A Ambev anunciou que vai produzir 500 mil unidades de álcool gel para distribuir a hospitais da rede pública nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro e no Distrito Federal, onde há maior número de casos confirmados do novo coronavírus.

Coronavírus no Mundo

Os países da União Europeia (UE) apoiaram uma proibição de 30 dias à entrada de pessoas que não pertencem ao bloco, com o objetivo de conter a disseminação da nova pandemia de coronavírus.

O governo peruano autorizou a saída dos brasileiros que ficaram isolados após o presidente Martín Vizcarra determinar quarentena obrigatória e o fechamento das fronteiras do país vizinho, informou o Itamaraty.

O governo britânico considerou “razoável” estimar o número de infecções por coronavírus em 55.000 no país e estimou que um balanço final da epidemia com 20.000 mortes ou menos seria “um bom resultado”.

O Ministério da Saúde da Itália autorizou a realização de testes em animais de uma vacina contra o novo coronavírus (Sars-CoV-2).

A Defesa Civil italiana divulgou que o número de mortos por conta da pandemia do novo coronavírus passou para 2.503. Esse número representa um aumento de 345 vítimas em 24 horas.

No esporte, paralisação e adiamentos

A Copa América-2020, que seria organizada em conjunto por Argentina e Colômbia em junho e julho, foi adiada para o ano que vem devido à pandemia do coronavírus, informou.

O torneio será disputado entre 11 de junho e 11 de julho de 2021, anunciou a confederação sul-americana de futebol em comunicado.

O CEO da Fórmula 1, Chase Carey, pediu desculpas aos fãs da categoria por causa do cancelamento do GP da Austrália. A corrida de abertura da temporada aconteceria no último domingo, em Melbourne, mas foi cancelada devido à pandemia do novo coronavírus.

Nesta terça-feira, Gianni Infantino, presidente da FIFA, anunciou que terá conversações com a China para definir uma nova data para o Mundial de Clubes, que estava agendado para o próximo ano e agora foi adiado.

Aprovada a redução de ICMS para produtos de combate ao coronavírus no DF

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou na tarde desta segunda-feira (16), a diminuição das alíquotas do ICMS para produtos essenciais contra a epidemia de Coronavírus.

Diretora do Hran é exonerada após cinco dias no cargo

Cinco dias após ser anunciada como a nova diretora do Hospital Regional da Asa Norte (Hran), a médica Fabiana Loureiro Binda do Vale foi exonerada pela manhã. O novo nome para a direção do hospital ainda não foi divulgado.

Seis são denunciados pela morte da Vladimir Herzog

Seis ex-agentes da ditadura militar foram denunciados, pelo Ministério Público Federal (MPF), por envolvimento no assassinato do jornalista Vladimir Herzog, em outubro de 1975. Ele morreu após apresentar-se para depoimento no Destacamento de Operações e Informações (DOI-Codi), em São Paulo, onde foi preso e torturado.