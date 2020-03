Maia é a favor de fechar fronteiras e restringir voos

PUBLICIDADE 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), declarou que é a favor de que voos internacionais vindos para o Brasil sejam restritos. Além disso, Maia defende a criação de um plano de contingência para reduzir circulação de pessoas, pelo menos em São Paulo e no Rio de Janeiro.

As declarações foram dadas no Salão Verde da Câmara, nesta terça-feira (17), quando Maia inaugurou o novo modelo de contato entre parlamentares e jornalistas. Agora, existe um púlpito que separa os comunicadores dos deputados.

Nesta terça-feira (17), o Brasil registrou duas novidades sobre o coronavírus. Uma é a primeira morte por conta da doença, em São Paulo; a outra é a infecção por transferência: uma mulher de Porto Alegre foi a São Paulo, se infectou e voltou à capital gaúcha.

Maia também disse que é preciso aumentar gastos públicos para enfrentar a propagação do coronavírus. Além disso, apesar das medidas de suspensão tomadas em todo o país, o presidente da Câmara declarou que as votações no Congresso serão mantidas, apesar de votação virtual para evitar aglomerações. “O Congresso brasileiro fechou só na ditadura, não vai fechar mais.”