DF tem primeiro caso de transmissão local, segundo Ministério da Saúde

De acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, o Distrito Federal registrou o primeiro caso de transmissão local do novo coronavírus. O dado foi divulgado nesta terça-feira (17).

Caso de transmissão local significa dizer que uma pessoa foi infectada com o vírus sem sair do Distrito Federal. Até então, a capital registrava 22 casos, mas todos de pessoas vindas de fora do país.

Além dos 22 casos (agora 23), o balanço confirma uma morte em São Paulo e 291 pacientes infectados em todo o país.

Na segunda-feira (17), o Ministério da Saúde chegou a anunciar que havia transmissão comunitária no DF, mas a informação foi corrigida logo depois. O equívoco custou o cargo de Osnei Okumoto da Secretaria de Saúde-DF, e o secretário acabou exonerado no fim do dia.