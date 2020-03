Diretora do Hran é exonerada após cinco dias no cargo; GDF faz outras trocas

PUBLICIDADE 

Cinco dias após ser anunciada como a nova diretora do Hospital Regional da Asa Norte (Hran), a médica Fabiana Loureiro Binda do Vale foi exonerada na manhã desta terça-feira (17). Fabiana havia assumido o cargo após Leonardo Sousa Ramos deixar a cadeira vaga em busca de melhor oportunidade do ponto de vista financeiro, como afirmou o governador Ibaneis Rocha em entrevista à Rádio CBN.

Fabiana, agora, vai presidir a comissão hospitalar de órtese, prótese e materiais especiais para uso cirúrgico do Hran. O novo nome para a direção do hospital ainda não foi divulgado.

Desde quando o Distrito Federal registrou o primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus, o Hran foi selecionado para ser uma das unidades mais preparadas para atender suspeitos e/ou infectados.

Ainda na Saúde, o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Vigilância em Saúde (Cievs), foi transferido de forma temporada para o Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob).

Secretaria de Economia

O subsecretário da Receita, da Secretaria de Economia do DF, Otávio Rufino dos Santos, também foi exonerado. Segundo o Diário Oficial (DODF), Otávio solicitou deixar o cargo. Quem assume é Hormino de Almeida Junior.

A Secretaria-Adjunta de Planejamento e Orçamento também registrou mudanças. O secretário José Agmar de Souza deixa a pasta para dar lugar ao subsecretário Thiago Rogério Conde.