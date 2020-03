16 pontos com álcool em gel são instalados na Rodoviária do Plano Piloto

PUBLICIDADE 

Passageiros que chegaram, do metrô, até a Rodoviária do Plano Piloto tiveram uma surpresa nesta segunda-feira (16). Estão sendo instalados 16 pontos de profilaxia no terminal de ônibus da região Central de Brasília.

A medida serve para dar suporte à população na higienização das mãos no combate à proliferação do novo coronavírus. A administração da Rodoviária também aumentou a frequência da limpeza dos corrimões das escadas ao longo do dia. Os pontos serão reabastecidos constantemente.

Preocupado com a pandemia do coronavírus e consciente de que não se trata só de um resfriado, o economista Luiz Guilherme Lopes, de 28 anos, gostou a iniciativa adotada pelo terminal rodoviário. Cerca de 800 pessoas de todos os cantos do Distrito Federal e Entorno transitam pelo local. “[Essa ação] Não apenas pode, mas já está contribuindo com a higiene e uma forma eficaz de conter a proliferação do vírus em larga escala neste momento”, disse o economista.

Liberação dos espaços

Administrador da Rodoviária do Plano Piloto, Josué Martins de Oliveira informou que outras medidas estão sendo adotadas para conter a disseminação do coronavírus. A Defesa Civil do DF e o Corpo de Bombeiros estão sendo consultados para a liberação de espaço no corredor de circulação dos passageiros no terminal.

Já o DF Legal deverá ser acionado para a retirada dos vendedores ambulantes que restringem a passagem dos transeuntes, obrigando-os a aglomerações e maior contato físico uns com os outros. “Estamos atentos e monitorando o que pode ser feito para cuidar da população, seguindo as medidas ditadas pelo Governo do Distrito Federal nos últimos dias”, disse Josué.

O estudante de contabilidade Roberto Silva, de 25 anos, saia da agência do BRB Mobilidade em sentido ao metrô quando passou álcool em gel nas mãos. Igualmente preocupado em não contrair a Covid-19, o morador de Santa Maria tem adotado os cuidados básicos de limpeza frequente das mãos. “Em um local onde circula tanta gente diariamente, é acertada a decisão de estimular o uso pelas pessoas”, elogiou.

Com informações da Agência Brasília.