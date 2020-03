Coronavírus: registrado primeiro caso de transmissão entre estados

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (17), foi registrado o primeiro caso de transmissão pelo novo coronavírus entre estados no Brasil. A informação foi confirmada pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre-RS.

Uma mulher de 31 anos, moradora do estado gaúcho, viajou para São Paulo no dia 6 de março e voltou no dia 15 com sintomas de infecção pelo covid-19. Segundo a BBC Brasil, a vítima viajou com o marido para comprar peças de reposição para a loja de conserto de smartphones que o casal possui.

O chefe do serviço de infectologia do Hospital de Clínicas, Eduardo Sprinz, afirmou que tem certeza que a paciente se infectou na capital paulista. “Ela não sabe nem de quem ela pegou. São Paulo é a única fonte possível. Dificilmente ela teria se infectado no Rio Grande do Sul, onde há apenas seis casos confirmados.”, diz o infectologista.