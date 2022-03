Conheça Jessica Dourado, integrante do camarote da “Casa de Vidro do Bruninho”

“Não sou só um corpinho bonito” declara Jessica Dourado, influencer e empresária, confirmada na Casa de Vidro do Bruninho

A Casa de Vidro do Bruninho, que acontecerá no próximo dia 25 de março, em plena balada na Worlld Brasília, no SIA, será composta por 20 participantes, 10 do camarote e 10 da pipoca e distribuirá prêmios em dinheiro e mimos aos participantes. Os ganhadores serão escolhidos por votação popular, no portal do Jornal de Brasília.

Os participantes estão sendo anunciados, diariamente, nas redes sociais do JBr e a primeira influenciadora anunciada para o time do Camarote é a brasiliense Jessica Dourado, com apenas 25 anos, além de influenciadora e candidata é empresária.

Para que você possa saber um pouco mais sobre ela, batemos um papo com Jessica, que contou sobre seu trabalho nas redes e a expectativa para a casa de vidro.

Jessica Dourado. Foto: Reprodução/Instagram

Confira a entrevista

Bruninho Afonso: Como você se deu conta que era uma profissão e que seria uma influenciadora no mundo digital?

Jessica Dourado: Estou no Instagram a mais de 10 anos. Comecei a treinar com 15 anos, sempre postava fotos na academia. Com isso, as pessoas foram me seguindo e pedindo dicas sobre treino e alimentação.

As coisas foram acontecendo…

De início me ofereciam permuta, o que tinha haver comigo , eu postava e indicava. E foi incrível ver o quanto as pessoas iam atrás ou compravam algo por acreditarem em mim e se identificarem com meu estilo de vida.

Bruninho Afonso: Você se “especializou” em algo para trabalhar como influenciadora digital?

Jessica Dourado: De início não… Mas eu prezo muito por sempre aprender e estar por dentro de tudo. Então de uns 3 anos pra cá, eu sempre compro cursos, me ajuda muito, principalmente com ideias.

Bruninho Afonso: Como recebeu o convite para a Casa de Vidro do Bruninho e que vc quer mostrar?

Jessica Dourado: Bom, entraram em contato comigo… Na hora fiquei na dúvida. Maaaas claro que aceitei. Eu quero mostrar quem eu sou de verdade. Não é só um corpinho bonito. Aqui vai muito ALÉM, quero que as pessoas possam ver isso.

