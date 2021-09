Renova-DF vai capacitar 500 pessoas em Arniqueiras

Programa de capacitação profissional do governo dura 3 meses com 20h semanais

Por Elisa Costa

[email protected]

Amanhã (1º) a região administrativa de Arniqueira faz aniversário de dois anos, e por esse motivo, o Governo do Distrito Federal (GDF) lançou hoje (30) o programa Renova-DF na região, em um evento aberto na praça da quadra 08, com a presença de servidores do Senai, Novacap e da Secretaria de Trabalho do DF.

A cerimônia de lançamento contou com a presença do secretário de governo, José Humberto -representante do governador Ibaneis Rocha (MDB) no evento-, o deputado distrital Robério Negreiros, o presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente, a administradora regional de Arniqueira, Telma Rufino, o instrutor do Senai, Castro Alves, entre outros.

“Nós precisamos muito do governo aqui. Estamos passando por um momento difícil e a minha equipe da administração trabalha para o andamento da nossa cidade”, comentou a deputada e administradora regional Telma Rufino. Ao final do discurso, fez um apelo ao secretário José Humberto solicitando a reforma da Unidade Básica de Saúde da região.

O secretário do Trabalho, Thales Mendes agradeceu o empenho das autoridades envolvidas no projeto e reiterou a emenda do deputado Robério Negreiros, que disponibilizou a compra de camisetas, bonés e cartões para a iniciativa. Além disso, declarou a liberação de R$15 milhões em recursos para a execução do Renova-DF em todas as regiões do DF: “Muito provavelmente teremos mais R$20 milhões ainda esse ano, com isso, a gente consegue ampliar o número de alunos, o número de equipamentos e o número de cidades que podem participar da iniciativa”.

Segundo o secretário Thales, o avanço econômico em Brasília se dá pelo setor produtivo, pela reabertura das empresas e pelo trabalho da secretaria de governo, e por isso é tão importante inserir a população no mercado de trabalho. Thales reiterou que o principal ponto do Renova-DF é trazer esperança à população e àqueles que procuram e acreditam em uma oportunidade melhor.

O secretário José Humberto, que começou a trabalhar aos 13 anos como empacotador de supermercados, explicou que o projeto pode mudar vidas, assim como ele acreditou na mudança de vida dele e completou: “Este momento é muito especial. Quando o governador Ibaneis idealizou este projeto eu estava na primeira reunião para que pudéssemos imaginar como transformar as nossas cidades, como renovar. Renovar a esperança, para que pudessem ter emprego e qualificação profissional com dignidade. Renovar Brasília e renovar a vida das pessoas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O programa Renova-DF tem o intuito de capacitar pessoas a fim de inseri-las no mercado de trabalho, através de um curso de qualificação profissional. As inscrições são feitas por um formulário disponível no portal da Secretaria de Saúde e o prazo para envio é até hoje (30).