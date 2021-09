Égua é resgatada em situação de maus-tratos em Planaltina

Desde 2016, a circulação de carroças no Distrito Federal é considerada crime pela Lei 5.756/2016

Por Amanda Karolyne

Ao receber uma denúncia de que uma égua paria um filhote enquanto puxava uma carroça em Planaltina, na última quarta-feira (29), o deputado distrital Daniel Donizet, defensor das causas contra maus tratos a animais, providenciou o resgate. Desde 2016, a circulação de carroças no Distrito Federal é considerada crime pela Lei 5.756/2016.

O parlamentar acionou a Polícia Militar do DF e a Secretaria de Agricultura (Seagri) para a realização do flagrante e resgate do cavalo. A mãe e o filhote foram encaminhados para o curral da Seagri, e vão receber o tratamento médico devido, para depois serem encaminhados para adoção. “Felizmente, conseguimos salvar mais duas vidas inocentes da exploração nas ruas do DF. Que mãe e filho fiquem bem”, desejou o deputado.

A crueldade do caso chamou a atenção de Donizet que desabafou: “Recebemos a denúncia com imagens do animal ainda com a placenta, junto ao potro caído no chão, ao lado da carroça. Além de explorar o animal e infringir a Lei que proíbe carroças no DF, o carroceiro ainda faz isso com uma égua prenha prestes a parir. Absurdo total!”. Sem aceitar a impunidade nessa situação, o deputado comentou que vai acompanhar o caso de perto.

O acusado do crime, pego em flagrante, foi encaminhado para a 16ª Delegacia de Polícia de Planaltina, onde o distrital registrou o Boletim de Ocorrência. “Mais um caso que levarei para a CPI dos Maus-tratos a animais da Câmara Legislativa!”, finalizou o deputado.