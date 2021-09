Mulher é ameaçada pelo marido e finge pedir pizza para chamar a polícia no DF

O casal teve uma discussão, onde o homem teria ameaçado a mulher com uma faca. Apreensiva, ela ligou para o 190 e simulou pedir uma pizza

SÃO PAULO, SP

Um pedido inusitado de socorro salvou uma mulher que estava sendo vítima de violência doméstica na noite desta terça-feira (27), em Ceilândia, no Distrito Federal. Segundo relato à polícia, o casal teve uma discussão, onde o homem teria ameaçado a mulher com uma faca. Apreensiva, ela ligou para o 190 e simulou pedir uma pizza.



Esta foi a maneira encontrada por ela para que o seu companheiro não notasse a ligação para a Polícia Militar. O policial que realizou o atendimento percebeu que o caso se tratava de um pedido de socorro e enviou uma equipe do 8º Batalhão para ir até o endereço da solicitante averiguar a situação.



No local, o irmão da vítima confirmou as discussões do casal. Desta forma, os policiais foram até a casa da mulher e a encontraram bastante apavorada. Ela informou estar sendo ameaçada pelo companheiro. O suspeito foi detido no imóvel e a faca usada nas ameaças foi apreendida. O casal foi levado para a delegacia para o registro da ocorrência.