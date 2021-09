3ª dose: Saúde reconvoca imunossuprimidos

Até o momento apenas 5.860 dos 24 mil brasilienses que se encaixam no grupo marcaram para tomar o reforço

Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (30), a equipe da Secretaria de Saúde afirmou estar preocupada com a baixa procura dos imunossuprimidos para a terceira dose das vacinas contra a covid-19. Para se imunizar com a dose de reforço, a pasta solicita que o intervalo com a segunda dose seja de, no mínimo, seis meses.

De acordo com o subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero, até o momento apenas 5.860 dos 24 mil brasilienses que se encaixam no grupo marcaram para tomar o reforço. A pasta tem cerca de 18 mil doses separadas para o nicho.

Para tomar a terceira dose, a secretaria decidiu voltar com o sistema de agendamento pelo site. Ainda segundo Valero, seis mil novas vagas serão abertas nesta sexta-feira (1°), a partir das 14 horas.

Além dos imunossuprimidos, a equipe também demonstrou preocupação com os idosos, grupo que também está autorizado a procurar os postos para tomar o reforço. Nesta semana, a pasta liberou a terceira dose para pessoas com 70 anos ou mais. Com já quase duas semanas de imunização dois grupos, até o momento apenas 9.358 procuraram os postos.

Na última terça-feira (28), o GDF recebeu 153.270 novas doses da Pfizer, sendo 145.080 para segundas doses, 5.850 para as doses de reforço e 2.340 para primeiras doses de adolescentes. Vale lembrar que a Pfizer é a vacina recomendada pelo Ministério da Saúde para a terceira dose.

Reforço

Sobre a inclusão no grupo indicado para a terceira dose dos profissionais da saúde e idosos com 60 anos ou mais feita pelo Ministério da Saúde no decorrer da semana, o secretário de Saúde, general Pafiadache, afirmou que a ampliação depende do envio de novas vacinas pelo governo federal.

“Já está prevista para os profissionais da Saúde e para o público acima de 65 anos. Precisamos da regulação técnica do Ministério da Saúde e das doses. Vamos fazer a programação quando chegar. Está chegando a terceira dose”, afirmou Pafiadache.