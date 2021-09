Neste Dia das Crianças, Taguatinga Shopping se aventura no mundo gamer, com arena de jogos

Além da “Arena Gamer Fujioka” clientes contarão com promoção especial e sorteio de oito PlayStations 5

Alô, criançada e gamers de plantão! A data mais animada do calendário infanto-juvenil é recebida pelo Taguatinga Shopping com uma explosão de surpresas. Entre os dias 23 de setembro e 14 de outubro, a diversão estará garantida pela Arena Gamer Fujioka, um evento gratuito que oferece ao público os mais variados jogos de PlayStation 5, Xbox Series X e PCs Gamers, além de uma exposição com os principais produtos do mercado gamer.

Em paralelo à atração, clientes contarão com a promoção de Compre e Concorra, que sorteará oito PlayStations 5. Funciona assim: entre os dias 1 e 15 de outubro, a cada R$ 250 em compras, o público terá direito a um cupom para concorrer aos PS5. Para conforto e segurança de todos, a promoção e troca de notas segue 100% online, por meio do aplicativo WYNK.

“Celebraremos a data com um leque de atividades e promoções para a criançada e suas famílias. Além de presentear o público com o sorteio de oito PlayStations 5, também convidamos nossos clientes a praticarem a solidariedade doando amor por meio da arrecadação de brinquedos no mês de outubro. Juntos, podemos fazer grandes mudanças!”, afirma Maíra Garcia, gerente de marketing do Taguatinga Shopping.

Mundo Gamer no Taguatinga Shopping. Foto: Telmo Ximenes

Mundo Gamer

Já pensou em ter seus jogos favoritos num só lugar? Essa é a proposta da Arena Gamer, desenvolvida pelo Taguatinga Shopping em parceria com o Fujioka. O evento é gratuito e aberto para toda a família. No local, participantes contarão com um amplo espaço reservado para a diversão no mundo dos consoles. As sessões ocorrerão com intervalo médio de 10 minutos, todos os dias, no horário de funcionamento do shopping.

Para participar, basta retirar os ingressos no Balcão de Informações do evento mediante pré-agendamento na própria Arena Gamer, localizada na Praça Central. Com o objetivo de manter os protocolos de segurança, a participação está sujeita a lotação do horário.

Período: 23 de setembro a 14 de outubro de 2021

Local: Praça Central do Taguatinga Shopping

Evento gratuito mediante agendamento no local.

Promoção on-line e Troca Notas

A troca de notas será realizada de forma totalmente on-line, por meio do aplicativo “WYNK”, assim como o sorteio dos prêmios, realizado por meio de extração da Loteria Federal, seguindo todas as normas exigidas pelo Ministério da Fazenda, via SECAP – órgão regulador das promoções comerciais. Compras na loja Fujioka dão direito a cupons em dobro na promoção.

O sorteio dos oito PlayStations 5 ocorrerá no dia 16 de outubro e o resultado da promoção será divulgado no site e nas redes sociais do Taguatinga Shopping e no aplicativo “WYNK”.

Confira o regulamento da promoção e outros detalhes em www.taguatingashopping.com.br.

Período: 01 a 15 de outubro de 2021

Troca de notas pelo aplicativo WYNK

Mecânica: a cada R$ 250,00 em compras no Taguatinga Shopping = 1 cupom para concorrer a 8 PlayStations 5

Data do sorteio: 16 de outubro de 2021

Dia das Crianças solidário

Como de costume, a solidariedade não poderia ficar de fora dessa data que celebra a alegria, a infância e o amor. Este ano, o TGS Solidário apoia duas campanhas arrecadando brinquedos, roupas e calçados para crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social. As doações serão destinadas às campanhas e também aos projetos cadastrados na plataforma de voluntariado.

Confira como ajudar:

A campanha Vem Brincar Comigo arrecada brinquedos novos ou usados, em boas condições, até o dia 30 de setembro. Interessados podem fazer suas doações no Balcão de Informações, Piso 1, no Taguatinga Shopping.

Em parceria com o SESC – DF e com o Mesa Brasil, o TGS Solidário uniu forças à campanha Compartilhe alegria e transforme a vida de quem precisa, que arrecadará, de 2 a 29 de outubro agasalhos, cobertores e peças de roupa para doação. As entregas também podem ser feitas no Balcão de Informações, localizado no Piso 1, no Taguatinga Shopping.

Quando a gente se junta, tudo muda!

