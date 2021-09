Saúde amplia 3ª dose para 70 anos ou mais

Para se imunizar com a dose de reforço, a pasta solicita que o intervalo com a segunda dose seja de, no mínimo, seis meses

Na tarde desta quinta-feira (30), a Secretaria de Saúde informou a ampliação da dose de reforço contra a covid-19 para idosos com 70 anos ou mais a partir desta sexta-feira (1°). Segundo o subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero, a decisão foi tomada pela baixa procura do grupo. Para se imunizar com a dose de reforço, a pasta solicita que o intervalo com a segunda dose seja de, no mínimo, seis meses.

Ainda de acordo com Valero, dos 42.355 brasilienses com 80 anos ou mais, grupo até então autorizado, apenas 6.180 voltaram aos postos para procurar a dose de reforço. Com o adicional da idade, o grupo aumenta para 142.131 pessoas.

Além dos idosos, a equipe também demonstrou preocupação com os imunossuprimidos, o outro grupo autorizado a tomar a terceira dose. De acordo com o subsecretário, até o momento apenas 5.860 dos 24 mil brasilienses que se encaixam no grupo marcaram para tomar o reforço. A pasta tem cerca de 18 mil doses separadas para o nicho.

Para tomar a terceira dose, a secretaria decidiu voltar com o sistema de agendamento pelo site. Ainda segundo Valero, seis mil novas vagas serão abertas nesta sexta-feira (1°), a partir das 14 horas.

Na última terça-feira (28), o GDF recebeu 153.270 novas doses da Pfizer, sendo 145.080 para segundas doses, 5.850 para as doses de reforço e 2.340 para primeiras doses de adolescentes. Vale lembrar que a Pfizer é a vacina recomendada pelo Ministério da Saúde para a terceira dose.

Sobre a inclusão no grupo indicado para a terceira dose dos profissionais da saúde e idosos com 60 anos ou mais feita pelo Ministério da Saúde no decorrer da semana, o secretário de Saúde, general Pafiadache, afirmou que a ampliação depende do envio de novas vacinas pelo governo federal.

“Já está prevista para os profissionais da Saúde e para o público acima de 65 anos. Precisamos da regulação técnica do Ministério da Saúde e das doses. Vamos fazer a programação quando chegar. Está chegando a terceira dose”, afirmou Pafiadache.