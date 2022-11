PCDF deflagra Operação Outlaw

A PCDF deflagrou a operação Outlaw e prendeu um homem, de 33 anos, investigado pelo furto de residências em Vicente Pires

Na quinta-feira (17), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 38ª DP, deflagrou a operação Outlaw e prendeu um homem, de 33 anos, investigado pelo furto de residências em Vicente Pires. Weverton Paulo Teixeira de Moura foi detido na QNP 32, Ceilândia.

Segundo o apurado, o autor e um homem, ainda não identificado, teriam tentado subtrair uma casa situada na Rua 10. Na ocasião, os envolvidos chegaram ao local em um veículo, tendo um deles desembarcado do carro e escalado o muro da residência e ingressado no imóvel.

Após o alarme sonoro da casa disparar e o indivíduo perceber a movimentação do morador no imóvel, o envolvido retornou ao veículo e, junto com o comparsa, evadiu do local. Nenhum objeto foi subtraído.

Após a fuga, os autores seguiram para a Rua 11-C. O motorista permaneceu no veículo enquanto o outro indivíduo ingressava na residência, mediante arrombamento, e subtraía duas televisões, uma aliança, um colar de ouro, dois sapatos, sete pares de tênis, camisas, cinco bolsas, dois coletes salva vidas, medicamentos controlados e garrafas de bebidas.

As ações foram registradas por câmeras de segurança. Em razão das imagens foi possível identificar um dos autores. Há, em desfavor o indivíduo, 18 ocorrências como envolvido ou autor, sete inquéritos policiais por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito, tráfico de drogas, tentativa de homicídio, roubo circunstanciado, disparo de arma de fogo, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O homem também está envolvido em dois termos circunstanciados pela posse de drogas para consumo pessoal além de ameaça e injuria. Há, também, dois mandados de prisão e uma recomendação de prisão

O autor foi preso em flagrante em junho e julho deste ano por receptação. Os policiais verificaram que o investigado atua com práticas ilícitas desde 2010 e que está cumprindo pena de 16 anos, um mês e 11 dias, pela prática de delitos de roubo majorado, porte de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas e disparo de arma de fogo.

Diante dos fatos, a autoridade representou, junto ao Judiciário, pela prisão preventiva do autor e por mandado de busca em seus endereços. O autor resistiu à ação dos policiais, ameaçados e agredidos. O indivíduo também foi autuado em flagrante por desacato, desobediência e resistência.

Em razão da tentativa e os furtos consumados, o acusado está sujeito a uma pena que pode superar 16 anos de prisão. As penas de desacato, desobediência e resistência, somadas, podem superar quatro anos de prisão.

A instituição solicita a divulgação do nome e imagem do autor visando receber denúncias anônimas sobre a identidade do comparsa do autuado e sobre o paradeiro dos bens subtraídos.