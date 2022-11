Troca de tiros deixa um óbito e dois feridos na BR 060

Foram empregados quatro viaturas e treze militares

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência de troca de tiros, nessa quinta-feira. O atendimento aconteceu no Km 09, depois da divisa do DF com o GO, próximo ao Engenho das Lajes

O CBMDF deslocou para o local em apoio a uma equipe da PMDF, que realizava um acompanhamento e neste ponto da via trocou tiros com integrantes do veículo.

Quando as equipes chegaram ao local encontraram três homens feridos, sendo que um deles não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Outros dois homens foram atendidos e transportados pelo CBMDF em estado grave para o Hospital do Gama-DF.

Não há informação do estado de saúde dos pacientes, após serem entregues a equipe médica no Hospital. Todo o cenário ficou aos cuidados da PMDF.