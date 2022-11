Operação tem como objetivo impedir a reestruturação facção criminosa

Estão sendo cumpridos 21 mandados de prisão preventiva e 24 mandados de busca e apreensão nos Estados de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, além do Distrito Federal

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, vinculada ao Departamento de Combate a Corrupção e ao Crime Organizado (DRACO/DECOR), com apoio do Núcleo de Fiscalização do Sistema Penitenciário do Ministério Público do Distrito Federal (NUPRI/MPDFT), desencadeou nesta sexta-feira (18), a “Operação Saturação”, voltada a impedir a reestruturação da célula brasiliense da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), cujos integrantes são responsáveis por delitos como homicídios, roubos, tráfico de drogas e de armas praticados em diversas regiões administrativas do Distrito Federal.



Estão sendo cumpridos 21 mandados de prisão preventiva e 24 mandados de busca e apreensão nos Estados de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, além do Distrito Federal, notadamente nas regiões administrativas de São Sebastião, Recanto das Emas, Riacho Fundo II, Planaltina, Ceilândia e Paranoá. Também há cumprimentos de mandados de prisão preventiva em estabelecimentos prisionais localizados em Brasília/DF, Novo Gama/GO e Uberlândia/MG.



Por meio de variadas técnicas de investigação utilizadas no decorrer de aproximadamente um ano e seis meses de apurações, foram arrecadadas provas da atividade ilícita de diversos integrantes da organização criminosa atuantes no Distrito Federal. Em especial, pode-se constatar o esforço dos criminosos direcionados ao crescimento da facção no Distrito Federal, tendo as lideranças, inclusive, estabelecido metas para batismos de novos membros. Além disso, foi verificado planejamento de ataques a componentes de facções rivais, tudo como forma de garantir o controle do crime nos territórios onde a organização se fez presente.



As diligências de hoje contaram com o apoio da Divisão de Operações Especiais da PCDF e das Polícias Civis dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e do Goiás, tendo sido empregados no total mais de 100 policiais civis.



As medidas visam a consolidação e robustecimento dos elementos probatórios já coligidos, visando sedimentar a efetiva participação de cada integrante do grupo criminoso.