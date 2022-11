Adolescente é apreendido vendendo drogas na QNR 03

Ao chegarem no endereço, os policiais encontraram o suspeito com drogas e uma quantia de R$ 72,00

Um jovem de 16 anos foi apreendido pelos policiais militares do Grupo Tático Ambiental (GTA) após ser flagrado vendendo drogas em Ceilândia. Durante a madrugada desta sexta-feira (18), a equipe da PMDF foi informada que no conjunto H da QNR 03 havia o tráfico de entorpecente. Ao chegarem no endereço citado, os policiais encontraram o suspeito com drogas e uma quantia de R$ 72,00.



Durante a abordagem os policiais apreenderam uma porção de maconha, diversas pedras de crack, dois comprimidos de ecstasy, uma balança de precisão e um caderno de anotações. O suspeito informou que recebe R$ 50,00 por dia para vender as drogas, mas se negou a falar quem era o responsável pelo pagamento.



Ele foi encaminhado para a DCA 2, onde foi autuado pelo crime análogo a tráfico de drogas.