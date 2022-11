PMDF recupera veículo roubado após confronto na BR 060

Os suspeitos ignoraram a ordem de parada dada pelos policiais e foi dado início a um acompanhamento

Policiais militares da Rotam recuperaram um veículo roubado na noite desta quinta-feira (17), após acompanhamento na BR 060. Três homens armados cometeram o assalto em Samambaia, o crime foi comunicado aos policiais que avistaram o carro suspeito ainda na cidade.



Os suspeitos ignoraram a ordem de parada dada pelos policiais e foi dado início a um acompanhamento. Na altura do Km 6, a viatura policial foi alvejada com tiros dados dos suspeitos. A equipe da Rotam reagiu vindo a atingir os três ocupantes do carro.

O socorro do CBMDF foi solicitado, mas o trio veio a óbito. Com eles os policiais apreenderam dois revólveres calibre 38 e um revólver calibre 32.