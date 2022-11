Túnel de Taguatinga tem 14 ventiladores já fixados

Os trabalhos de instalação, iniciados no último dia 10, vinham seguindo um cronograma que previa a fixação de dois aparelhos por dia

O Túnel de Taguatinga já tem 14 ventiladores instalados em sua laje superior. Os aparelhos foram acomodados no lado sul da passagem, que leva da Avenida Elmo Serejo até a Estrada Parque Taguatinga (EPTG). Para que o sistema de exaustão neste trecho esteja completo, falta a fixação de apenas oito equipamentos.

A boa qualidade do ar no interior do túnel será garantida por um total de 52 ventiladores. Se o lado sul terá 22 aparelhos, o lado norte exigirá uma exaustão mais potente – serão 30 equipamentos no percurso que irá da EPTG até a Elmo Serejo. Isso porque os veículos irão trafegar contra a corrente de ar natural que entra pela extremidade da passagem.

A fixação tem sido feita com a ajuda essencial de uma empilhadeira, responsável por erguer os ventiladores a uma altura de quase 5 m. “São equipamentos grandes, cada um deles pesa 930 kg”, explica o engenheiro mecânico Vinicius Matos. “Precisamos de 16 barras roscadas para fixar esses aparelhos.”

O tamanho dos ventiladores não é o único desafio enfrentado pela equipe de instalação. O nivelamento dos equipamentos também exige cuidado extra para evitar danos a longo prazo. “Eles devem seguir a horizontal absoluta, não podem acompanhar a inclinação da laje”, conta Vinicius. “Uma fixação inadequada pode gerar sobrecarga no aparelho.”

Os trabalhos de instalação, iniciados no último dia 10, vinham seguindo um cronograma que previa a fixação de dois aparelhos por dia. O ritmo será quebrado nesta sexta-feira (18) para a execução de ajustes finos nos equipamentos já acomodados. “Vamos deixar tudo pronto para a fase de teste”, garante o engenheiro.

Com informações da Agência Brasília