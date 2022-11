Transporte público e mobilidade urbana serão prioridades na nova gestão

Construção do BRT Norte, ampliação de terminais, metrô e projeto do VLT serão executados no segundo mandato de Ibaneis

Compromisso de campanha do governador Ibaneis Rocha em 2022, a construção do BRT Norte é tratada com prioridade pela comissão de transição, grupo criado pelo governo local para definir o planejamento dos próximos anos. Além da obra, que terá investimento de R$ 1,2 bilhão, o DF vai ganhar novos terminais do BRT em Planaltina, Sobradinho, Riacho Fundo, Recanto das Emas e Samambaia, e o de Santa Maria será ampliado.

As informações foram confirmadas pelo secretário de Transporte e Mobilidade, Valter Casimiro, e pelo presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), Fauzi Nacfur Júnior, durante os trabalhos no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), nessa quinta-feira (17).

“Temos o projeto do BRT Eixo Sudoeste pronto, que vai até o Recanto das Emas; tem o do BRT Norte, que vai até Planaltina. São projetos prontos para irem para a praça. São caros, de uma grande extensão e com sistema de tecnologia da informação, e o governador já conseguiu recurso junto ao BNDES para começarmos a primeira etapa do BRT Norte”, detalha o presidente do DER.

Segundo o secretário de Transporte e Mobilidade, o BRT Norte deve ser licitado até o primeiro trimestre de 2023, sendo uma das principais obras do governo. “É uma prioridade levar o transporte coletivo com uma qualidade para a parte norte do Distrito Federal. Esperamos licitar a obra entre dezembro e fevereiro”, adianta Casimiro.

Além destas obras, o GDF vai construir novas estações de metrô em Samambaia e Ceilândia e tem intensificado o trabalho para implantação do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) após fazer ajustes no projeto. “Vamos focar no transporte coletivo e, com isso, nos corredores de ônibus para poder aumentar a oferta de transporte coletivo para toda a população”, complementa o secretário de Transporte.

Requalificação da Epig

O primeiro trecho, situado no intervalo entre a EPTG e o fim da interseção viária entre a Epig e a ESPM, abrange a implantação de corredor BRT, a construção de dois novos viadutos, instalação de ciclovias, obras de drenagem, pavimentação, sinalização, paisagismo, calçadas e mobiliário urbano.

O segundo trecho, localizado no intervalo entre a interseção Epig/ESPM e a interseção entre Epig/Sudoeste/Parque da Cidade, prevê a implantação do corredor BRT, a construção de três viadutos, além de instalação de ciclovias, obras de drenagem, pavimentação, sinalização, paisagismo, calçadas e mobiliário urbano.

O terceiro trecho, por sua vez, consiste na construção de viaduto na interseção da Epig com o Sudoeste e o Parque da Cidade – local por onde passam, em média, 25 mil veículos por dia. O investimento será de R$ 24,6 milhões. Os trevos na Epig serão feitos em trincheiras, ou seja, de forma subterrânea. Com a mudança, quem sair do Parque da Cidade em direção ao Sudoeste não terá mais de passar por semáforos e retornos. Seguirá direto para a Avenida das Jaqueiras, passando embaixo da Epig. A obra também permitirá sair do Sudoeste, na altura da avenida, e pegar a Epig sentido Plano Piloto — e vice-versa — sem a necessidade de retorno.

A quarta etapa desta grandiosa obra será executada no intervalo entre a interseção Epig/Sudoeste/Parque da Cidade e o entroncamento do Setor de Indústrias Gráficas (SIG) e consiste na implantação do corredor BRT, na construção de dois novos viadutos, na implantação de duas passarelas subterrâneas para pedestres, além de instalação de ciclovias, obras de drenagem, pavimentação, sinalização, paisagismo, calçadas e mobiliário urbano.

O quinto trecho da obra prevê, entre outros serviços, a construção de um viaduto, implantação do corredor BRT e ciclovias, além de obras de drenagem, pavimentação e paisagismo.

O sexto e último trecho estabelece a readequação do sistema viário para duplicação da via e implantação de estacionamentos públicos, além de obras de drenagem, pavimentação e implantação de ciclovias.

Com informações da Agência Brasília