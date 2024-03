Damares, por enquanto, fica no Republicanos

Além disso, é secretária das Mulheres Republicanas e está engajada em levar mais mulheres conservadoras para cargos eletivos

Avisa a senadora brasiliense Damares Alves que, mesmo sendo citada com frequência eventual transferência sua para o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela pretende permanecer no Republicanos. Tem um grande apreço pelo partido.

Além disso, é secretária das Mulheres Republicanas e está engajada em levar mais mulheres conservadoras para cargos eletivos. Admite, porém, que está alinhada ao presidente Bolsonaro.

Questão de fidelidade

Existe no PL a expectativa de que, dentro de prazo relativamente curto de tempo o Republicanos se aproximará de forma mais significativa do governo Lula. Na verdade, esse processo já está em curso.

Em votações significativas o Republicanos deu ao governo o apoio de que precisava, juntamente com outros partidos do Centrão, menos próximos de Bolsonaro. Existe até uma projeção para o momento em que essa aproximação se acentuará.

O atual vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira, é também o presidente nacional do Republicanos e trabalha para ser o sucessor de Arthur Lira. No caso dele, os votos petistas podem ser cruciais para superar outros candidatos, mais próximos ao próprio Lira.

Essa expectativa preocupa os bolsonaristas, que recorrerão ao ex-presidente para garantir a fidelidade de figuras-chave do Republicanos. O primeiro da lista é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Por isso se imagina que o próprio Bolsonaro apelará a Tarcísio para se livrar do Republicanos e aderir ao PL. Damares seria uma das seguintes na lista. A equipe da senadora conhece esse quadro.