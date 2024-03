Cabines de proteção nos ônibus

Só para lembrar, em outubro do ano passado teve grande repercussão a morte de um cobrador de 26 anos com um tiro na cabeça

Foi promulgada lei proposta pelo distrital Roosevelt Vilela que obriga a instalação de cabines de proteção para motoristas e cobradores dos transportes públicos coletivos.

O parlamentar explicou que a medida é uma forma de proteger os rodoviários em seu ambiente de trabalho. “Eles estão todos os dias expostos a violências. Aqui no DF, o número de assaltos em ônibus assusta a população. Além disso, as cabines irão ajudar na proteção dos rodoviários do vírus da covid-19, que ainda está em evidência na nossa cidade”, salientou o parlamentar.

Quem ficará responsável pela instalação das cabines dentro dos coletivos são as empresas prestadoras do serviço de transporte.

Só para lembrar, em outubro do ano passado teve grande repercussão a morte de um cobrador de 26 anos com um tiro na cabeça. O crime foi cometido por três jovens — de 17, 19 e 20 anos na época — que entraram no transporte público em uma parada próxima a um atacadista na DF 001.