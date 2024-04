Ronaldo é um “fenômeno às avessas” como dono de time e decide vender o Cruzeiro

Nesta segunda-feira (29), Ronaldo Nazário chegará a Belo Horizonte para oficializar a venda da SAF do Cruzeiro ao empresário Pedro Lourenço, conhecido como Pedrinho, um dos seus maiores apoiadores, desde que o Fenômeno comprou as ações do clube, 755 dias atrás, exatamente no dia 14 de abril de 2022. A gestão de Ronaldo tem sido muito criticada ultimamente.

Segundo informação do portal ‘No Ataque’, o empresário Pedro Lourenço chegou a um acordo com Ronaldo Nazário e acertou a compra das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro neste sábado (27).

Lourenço assumirá a SAF de forma gradual. Isso porque existe uma cláusula de proteção à associação civil assinada por Ronaldo no início de 2022 – quando a compra dos 90% do clube-empresa foi concluída – que limita algumas ações do ex-jogador.

Conforme o item 10 do documento, ele não poderia vender o controle da SAF a um terceiro durante o período de 60 meses ou até alcançar os R$ 350 milhões de investimento adicionais. Sendo assim, Pedrinho se tornará sócio minoritário até controlar totalmente o clube caso o investimento previsto por Ronaldo ainda não tenha sido feito. O valor da operação ainda não foi informado. Mas é sabido que Pedrinho, como é carinhosamente chamado pela torcida celeste, já havia ‘iniciado a compra’ da SAF aos poucos.

Ainda segundo o site ‘No Ataque’, em 3 de março de 2023, o empresário firmou um acordo com a Tara Sports Brasil, empresa gerida por Ronaldo, para investimento na SAF da Raposa. Pedro BH fez um aporte de R$ 100 milhões por meio de um recurso que poderia ser transformado em ações do clube-empresa no futuro. A operação financeira chamada de debênture conversível – uma espécie de empréstimo – deu garantias de 20% das ações da SAF a Lourenço.

Fracasso na Espanha

E, confirmando que Ronaldo Nazário, como empresário, é uma espécie de “fenômeno às avessas”, ele também é o principal acionista do Real Valladolid, da Espanha, e não tem boas histórias para contar. O time foi rebaixado duas vezes para a Série B, e a revolta da torcida ficou explícita pelas declarações do prefeito da cidade, Óscar Puente, que acusa Ronaldo de não assumir a culpa pelos fracassos:

“Estou muito triste porque sou torcedor do Valladolid desde que me lembro. Vivemos alguns instantes no estádio… O Ronaldo de hoje, bem, não me surpreende. Não é analisado quem levou o time ao rebaixamento duas vezes em quatro anos. Não há ninguém para assumir as culpas, as responsabilidades. Ao contrário, há uma distribuição de culpas para todos os setores”, desabafou o prefeito.

