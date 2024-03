Aniversário do Conselho dos Direitos da Mulher

A proposta do evento é da procuradora especial da Mulher Câmara, a distrital Dayse Amarilio

Na manhã desta quinta-feira, 7, véspera do Dia Internacional da Mulher, a Câmara Legislativa do Distrito Federal homenageará os 36 anos do Conselho dos Direitos da Mulher. A proposta do evento é da procuradora especial da Mulher Câmara, a distrital Dayse Amarilio.

Para a parlamentar, “o CDM-DF desempenha um papel fundamental na formulação e proposição de políticas públicas voltadas para a promoção e defesa dos direitos das mulheres, contribuindo para a eliminação da violência e da discriminação de gênero, bem como para a garantia de condições de liberdade, igualdade de oportunidades e direitos para as mulheres do Distrito Federal”.