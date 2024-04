GDF decreta luto oficial pelo falecimento de Juliano Costa Couto

O governador Ibaneis Rocha decretou luto oficial por três dias no Distrito Federal em virtude do falecimento do advogado Juliano Ricardo de Vasconcellos Costa Couto, 51 anos. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal(DODF) neste domingo (28).

Juliano foi uma figura emblemática no cenário jurídico, dedicando sua vida à advocacia e à defesa dos direitos fundamentais. Entre 2016 e 2018, foi eleito presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Distrito Federal (OAB/DF). Era mestre em Direito Constitucional e Processo Constitucional, e pós-graduado em Processo Civil. Atuou ainda como professor universitário desde o ano 2000.

Em nota, o chefe do Executivo lamentou a perda e elogiou o trabalho de Juliano frente à OAB/DF.

“Juliano Costa Couto foi um advogado pleno e um líder incontestável à frente da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, entidade que presidiu de 2016 a 2018, e onde tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, revelando sua competência, equilíbrio e permanente disposição para o diálogo. Deixa um legado que haverá de inspirar a reafirmar, a cada dia, o compromisso com o espírito público que nos anima. Seu nome será sempre recordado com saudade, pelos amigos e amigas, pela advocacia, pelo Direito que ele defendeu, e por Brasília que tanto amou. Aos familiares, deixo os mais sinceros pêsames”, disse Ibaneis Rocha.