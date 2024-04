Empreendedorismo feminino no mundo do vinho

Historicamente, o mercado profissional do vinho é composto muito mais por homens que por mulheres, mas, nos últimos anos, temos visto esse cenário ficar mais feminino com a entrada dessas profissionais em diversas áreas como enólogas, sommelières, donas de importadoras e vendedoras.

Com determinação e paixão, Daiane Nasteoli desafia os paradigmas no mundo do vinho, um território tradicionalmente dominado por homens. Originária da área de tecnologia, onde deixou sua marca em projetos para órgãos governamentais, ela sentiu um chamado mais profundo: sua herança empreendedora, legada por seus pais, clamava por uma expressão mais autêntica.

Sua jornada no mundo do vinho começou de maneira despretensiosa, quando entrou numa sociedade num restaurante. Inicialmente, sem conhecimento sobre vinhos, Nasteoli percebeu a necessidade de se aprofundar e especializar. Autodidata e determinada, investiu em sua educação, obtendo certificações como o WSET e aprimorando seus conhecimentos com cursos especializados.

Daiane Nasteoli. Crédito: Divulgação

Não se limitou apenas ao estudo do vinho; ela se tornou uma defensora do consumo consciente e responsável. Sua paixão por essa bebida a levou a explorar diversas facetas do setor, incluindo o jornalismo especializado, onde foi colunista do Jornal de Brasília por algum tempo, o que, ao final, deu origem ao seu livro sobre o assunto. Com o tempo, ela compreendeu que os consumidores buscam não apenas um bom rótulo, mas também uma história por trás da garrafa. Assim, fundou a Lord of the Brands, uma empresa de marketing no vinho, para contar essas histórias de maneira cativante.

Sua trajetória culminou numa descoberta emocionante durante uma feira de vinhos na Europa. Ao degustar os vinhos da I’m Winery, vinícola da Moldávia, do proprietário italiano, Claudio Arrigoni Neri, encantou-se pela qualidade e história por trás dos rótulos. Decidida a compartilhar essa experiência com o Brasil, ela não apenas importou os vinhos, mas também trabalhou arduamente para posicionar a marca no mercado brasileiro.

Crédito: Divulgação

A seleção exclusiva da I’m Winery, trazida pela Lord of Brands, apresenta cinco rótulos distintos, cada um contando sua própria história e expressando o caráter único do terroir moldavo.

O Feteascã Albã é um branco elegante elaborado com a uva de mesmo nome. Possui um bouquet intenso de frutas cítricas, ameixa amarela, abacaxi e kumquat, criando uma experiência sensorial vibrante e refrescante.

Para os amantes de espumantes, o Amurg é uma escolha irresistível. Produzido pelo método clássico, o rótulo cativa o olfato com notas de frutas cítricas e conquista o paladar com sua suavidade e nuances de pêssegos em calda e abacaxi.

Crédito: Divulgação

Já o Primul Vis é uma ode à tradição e à inovação, elaborado com uvas nativas como a Rara Neagra e a Feteascã Neagrã, além das internacionais Cabernet Sauvignon e Syrah. Vale destacar que a Rara Neagra é casta protegida pelo Slow Food na “Arca do Gosto”, que reúne produtos que representam a cultura e tradições de todo o mundo. Com elegância e persistência, esse vinho revela notas balsâmicas, amora, ameixa e cereja preta, com aromas sutis de cacau e tabaco; e encanta com sua complexidade e caráter distintivo, ressaltando as características únicas da região moldava.

Crédito: Divulgação

Fechando o catálogo, temos um rosé ousado e encantador, elaborado 100% com a casta Cabernet Sauvignon. Este vinho apresenta aromas intensos de frutos vermelhos, como framboesa, groselha e morangos, e recebeu o título de “Rosé das estrelas”, por sua presença em restaurantes com estrela Michelin e famosos na Itália e Moldávia.

Para os verdadeiros entusiastas do vinho, Daiane criou uma experiência ainda mais exclusiva por meio de uma lista especial, onde só podem entrar pessoas indicadas pelos atuais membros, e possui apenas 50 lugares inicialmente. Por meio dela, os membros têm acesso privilegiado à linha de vinhos antes mesmo de serem comercializados, além de poderem aproveitar preços promocionais, tornando a jornada de descoberta ainda mais gratificante.

Crédito: Divulgação

Quem não tiver acesso à lista pode adquirir os vinhos pelo e-commerce ou pelos perfis no Instagram @lordofbrands e @imwinerybrasil. Os vinhos da I’M WINERY estão, agora, ao alcance dos brasileiros, prontos para serem apreciados e celebrados.