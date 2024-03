Uma festa principalmente para as mulheres

Ibaneis antecipou também um decreto para que 30% dos alunos e alunas do RenovaDF saiam do curso empregados

O governador Ibaneis Rocha antecipou o Dia Internacional da Mulher ao abordar a presença feminina no RenovaDF. Mostrou que a forte presença das mulheres entre as profissionais que se formavam no programa demonstrava a importância da qualificação para diminuição do jugo masculino e da violência doméstica.

Conhecimento, profissionalização e renda reduzem a dependência das mulheres que frequentemente a conduzem a relacionamentos abusivos, mostrou o governador.

Ibaneis antecipou também um decreto para que 30% dos alunos e alunas do RenovaDF saiam do curso empregados. É uma parceria com a iniciativa privada e parlamentares, presentes à festa, para fortalecer colocação e renda. O governador aproveitou o evento para comentar a ampliação da vacinação contra a dengue para o público de 12 a 14 anos.