Conheça Jackeline Alecrim: a cientista brasileira que descobriu tratamento com uso de fitoativos para calvície

Além de cientista, brasileira também se destaca como empreendedora.

A Cientista brasileira especialista em Cosmetologia Avançada e Produtos Naturais de Plantas e Derivados, Jackeline Alecrim, atua no ramo de pesquisa, desenvolvimento e posicionamento mercadológico de formulações científicas inovadoras.

Jackeline faz história por ser pioneira no mundo, ao desenvolver um estudo que originou uma patente relacionada ao uso de fitoativos, destinados ao tratamento da calvície e outros distúrbios do couro cabeludo.

A descoberta

O estudo pioneiro no mundo originou uma patente do uso de fitoativos provenientes de um extrato biotecnológico de café, que tem eficácia clinicamente comprovada, contra alopecias e também contra queda capilar. Somente após quatro anos de pesquisa, os resultados foram concretizados em forma de uma patente única no mundo.

Após a aprovação da fórmula pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Brasil, foi permitido que Jackeline iniciasse a comercialização do produto elaborado a partir da biotecnologia patenteada.

Espírito empreendedor

Para além de uma cientista de sucesso com vasta experiência em Cosmetologia Avançada e Produtos Naturais de Plantas e Derivados, Jackeline também é uma empreendedora inteligente e visionária.

Ela fundou a Magicscience Brasil, que ganhou repercussão em seu país de origem e no exterior. Hoje, a Magicscience Brasil conta com mais de dez formulações inovadoras, tendo seus produtos comercializados para clientes de mais de oito países.

A brasileira está confirmada na quarta Campus Party de Brasília, considerada a maior experiência geek do mundo e que tem como objetivo criar cada vez mais um ambiente imersivo e disruptivo para debater sobre tecnologia, criatividade, inovação e educação.